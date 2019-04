Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a exprimat miercuri speranta ca Algeria va desfasura o "tranzitie pasnica si democratica" dupa demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax."Secretarul general ONU saluta calmul si respectul…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika (82 de ani), a demisionat, dupa saptamani intregi de proteste impotriva sa, dar mai ales dupa ce conducerea Armatei a trecut de partea celor care ii cereau sa renunte la functie. Acesta era la putere de 20 de ani. Imediat dupa anunț, facut prin intermediul…

- Curtea de Apel a respins acțiunea prin care Ministerul Apararii cere anularea decretului de numire a generalului Nicolae Ciuca in funcția de șef al Statului Major al Armatei, informeaza G4media.ro. https://www.romaniatv.net/ministerul-apararii-a-pierdut-procesul-cu-presedintele-klaus-iohannis_467693.html

- Politia a folosit gaze lacrimogene impotriva unui grup de protestatari care au incercat sa aduca o camioneta cu doua boxe de mari dimensiuni in apropierea resedintei. Protestatarii, care au organizat astfel de mitinguri weekend de weekend in ultimele trei luni, au folosit fluiere si au scandat „demisia!"…

- Protestatarii au patruns in sediul televiziunii de stat din Serbia pentru prima oara in aproape 20 de ani, cerand libertatea presei, iar in Muntenegru... The post Proteste in Balcani: In Serbia, manifestantii au patruns in sediul televiziunii de stat / Mii de persoane au marsaluit la Podgorica cerand…

- Aproximativ 2.000 de persoane protesteaza, duminica, la Cluj, fata de OUG 7 referitoare la legile justitiei. Protestatarii cer demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si poarta pe maini banderole albe, in semn de solidaritate cu magistratii. "Cinste lor, cinste lor, cinste…

- Manifestatiile au fost declansate de decizia guvernului de a tripla pretul painii. Ele s-au transformat intr-o miscare de protest cerand plecarea președintelui Bashir, la putere de la o lovitura de stat din 1989. Politia sudaneza a tras luni cu gaze lacrimogene asupra manifestantilor antiguvernamentali…

- Ministerul Apararii a trimis miercuri o plangere prealabila lui Klaus Iohannis in scandalul Armatei, urmand ca Guvernul sa atace in contencios administrativ decretul președintelui privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca, au declarat surse politice pentru știripesurse.ro.Presedintele…