Stiri pe aceeasi tema

- Ploaie de artificii in Mioveni, de Revelion. Super concert cu Ruby, Edward Sanda și Daniela Cernea. Pentru miile de petrecareți din Mioveni care au ales sa ramana acasa, alaturi de prieteni și familie de Revelion, Consiliul Local și Centrul Cultural au pregatit o mega petrecere in Centrul Civic, incepand…

- N. D. Ploiestenii care vor dori si anul acesta sa fie de Revelion in strada, unde, conform traditiei, in noaptea dintre ani sunt multa veselie si muzica, vor fi poate uimiti de cata liniste vor gasi in centrul orasului! Pentru ca, in afara de luminitele aprinse in seara zilei de 1 Decembrie, s-a anuntat…

- Revelionul va fi marcat și de aceasta data, in Piata centrala din Sfantu Gheorghe, unde intrarea in noul an va fi marcata de doua ori – la ora 24.00 si la ora 1.00, prin focuri de artificii. Programul cuprinde și doua concerte. Petrecerea in aer liber organizata de Casa de Cultura „Konya Adam” și Primaria…

- Am depus aceasta sesizare pentru ca s-a depasit un prag critic. Primarul Chirica si majoritatea PSD-ALDE arunca cu bani lautareste pe tot felul de balciuri, in timp ce laboratoarele scolilor sunt dotate cu calculatoare vechi de 10-15 ani sau elevii fac sportul in sali de clasa improvizate ca sali de…

- Clujenii care nu pot ajunge în Piața Unirii, sâmbata seara, pot vedea live concertele. Piața Unirii 13.00 - 19.00 - Regal folcloric18.00 - Aprinderea luminilor de Sarbatori 19.05 - Concert Holograf20.30 - Concert…

- Sambata, 27 octombrie, va avea loc Targul de Toamna al comunei Magureni, organizat de Consiliul Local sub egida sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire. Vor urca pe scena artisti de muzica populara, dar si interpreti la moda. Nicu Paleru, Diana Bisinicu, Amadeus sau Raoul sunt doar cateva…

- Cultul personalitații la o primarie din Teleorman.Pe pereții instituției exista poze cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar numele sau este scris cu litere aurite. Conform Digi 24, toate aceste lucruri se petrec chiar in comuna in care a copilari Liviu Dragnea. Comuna Saelele din Teleorman…

- In intervalul 20-22 octombrie 2018, la Sebes, are loc cea de-a XIV- a ediție a Cupei “Muhlbach” la tenis de camp. Competiția de categoria a I-a este cuprinsa in calendarul competițional 2018 al Federației Romane de Tenis pentru copii și junior, la categoriile de varsta 10, 12, 14, 16, 18 ani baieți…