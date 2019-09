Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica a afectat serios Universitatea „Constantin Brancusi„ (UCB) din Targu-Jiu. Astfel, noul an universitar incepe cu vesti proaste pentru profesorii acestei unitati de invatamant. Orele suplimentare vor fi platite la jumatate iar pen...

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a gazduit, in perioada 2-6 septembrie, scoala de vara itineranta "The Borderlands between East and West: Romania, Moldova, and Ukraine".Organizata de Departament of ...

- Absolventii de liceu din judetul Gorj care nu s-au inscris pana acum la nicio institutie de invatamant superior mai au o ultima strigare in aceasta saptamana. Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu-Jiu organizeaza o noua sesiune de admit...

- Studentii cu probleme sociale din cadrul Universitatii „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu-Jiu, vor beneficia de burse de sprijin incepand cu noul an universitar 2009-2010. Adrian Gorun, rectorul UCB, declara ca aceste burse nu inlocuiesc bursele...

- Adrian Gorun, rectorul Universitatii “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu nu mai este suparat pe Traian Basescu care a bagat Universitatea “Constantin Brancusi” in aceeasi oala cu Universitatea “Spiru Haret”. El spune ca se va multumi ca presedintele Tr...

- Edilul municipiului Targu Jiu a anuntat noi investitii in bazele sportive de pe raza orasului. In colaborare cu Universitatea ,,Constantin Brancuși” urmeaza sa se construiasca o baza sportiva moderna, de mari dimensiuni, cu teren de fotbal omologat, in zona Debarcader. Baza sportiva ce va fi realizata…

- ARAD. Cele doua universitati din Arad, cea de stat si cea privata, spera sa atraga in acest an peste 4.000 de studenti in anul I, dar si peste 2.700 de masteranzi. Ambele universitati anunta ca au pastrat taxele de anul trecut, iar la stat exista si sute de locuri bugetate. Ce ofera „Vlaicu”? Zeci de…

- Festivalul International Studentesc „Vara cu aroma studenteasca”, ajuns la cea de-a VII-a editie, se va desfasura la Targu-Jiu in perioada 1-8 august 2009. Evenimentul este organizat de catre Liga Studentilor din Universitatea “Constantin Brancusi” (...