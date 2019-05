Mii de soferi vitezomani sanctionati de politisti in minivacanta de Paste si 1 Mai. Cate infractiuni au fost sesizate

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 30.04.2019, la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta au fost inregistrati 1622 de pacienti, au transmis reprezentantii Spitalului Judetean.Dintre acestia, in urma investigatiilor de specialitate, au ramas internati 323 pacienti.In perioada…

- In perioada 26.04.2019 30.04.2019, la nivelul judetului Constanta au fost inregistrate 1194 de cazuri iar la Constanta au fost 544 de solicitari.Din totalul solicitarilor s au numarat: 129 colici, 27 etilism, 21 agresiuni, 50 febra, 93 cazuri hipertensiune si 45 decedati.Serviciul de Ambulanta al Judetului…

- Aproximativ 250 de politisti constanteni vor fi prezenti la datorie zilnic, in perioada minivacantei de 1 Mai, in municipiul Constanta, dar si in statiunile de pe litoralul romanesc, pentru a asigura un climat de ordine, liniste si siguranta publica. De asemenea, pentru siguranta calatoriei cu trenul,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau intensifica actiunile in zonele aglomerate, pentru prevenirea si combaterea furturilor si a infractiunilor cu violenta, precum si pentru inlaturarea starilor de pericol ce se pot crea pe fondul incalcarii normelor rutiere. Zilnic, vor actiona peste 200 de politisti…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca in perioada 26 aprilie ndash; 1 mai 2019 activitatea institutiei va fi suspendata conform prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii si Hotararii de Guvern nr. 171 29.03.2019, iar programul de lucru va fi reluat joi, 02 mai 2019. Potrivit…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe DN 39, intre localitatile Tuzla si 23 August, in perioada 11-30 aprilie, incepand lucrari de turnare a covorului asfaltic pe carosabil, a anuntat, joi, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta, in conditiile in care la finalul acestei luni, pe…

- Vacanța de primavara se apropie cu pași repezi și toata lumea a inceput deja sa iși faca planuri pentru aceasta perioada! Pentru cei care doresc o experiența cu adevarat inedita, city break-urile sunt varianta perfecta de distracție!

- Doua sute de conducatori auto care nu au respectat legislatia rutiera au fost sanctionati, 10 permise de conducere au fost retinute, 15 certificate de inmatriculare au fost retrase de catre politist ieri, 26 februarie, in timpul unei razii.