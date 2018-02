Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au ieșit din nou in strada pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. De aceasta data, mitingul a fost unul autorizat. Acțiunea a fost organizata in memoria opozantului rus Boris Nemțov, asasinat in urma cu trei ani, in imediata apropiere a Kremlinului.

- Mii de moscoviti, inclusiv reprezentanti ai opozitiei, au defilat duminica la Moscova, aducandu-i un omagiu opozantului Boris Nemtov, asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, relateaza AFP.

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rudele în urma catastrofei aviatice din regiunea Moscovei, informeaza pagina oficial a Kremlinului. Totodata, președintele rus a dispus crearea…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de Moscova, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia Sputnik.…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Vladimir Kara-Murza Jr., presedintele Fundatiei pentru Libertate Boris Nemtov, a anuntat marti ca o ceremonie oficiala de schimbare a numelui Wisconsin Avenue in Boris Nemtsov Plaza a fost programata pe 27 februarie, cu ocazia marcarii a trei ani de la asasinarea lui Nemtov.Un fost vicepremier…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Kremlinul a calificat, ieri, drept "defaimatoare" declaratiile lui Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sistematic a sportivilor rusi la Jocurile Olimpice. "Este o noua defaimare…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful monopolului de stat de gaze pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters. Lista, elaborata ca parte…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul pe stil vechi, participand la slujba din biserica din Sankt Petersburg unde tatal sau a fost botezat, a anuntat servicul de presa al Kremlinului.

- "Aceasta sarbatoare ofera fericire si speranta pentru milioane de credinciosi (...) si ii uneste in jurul valorilor crestine eterne ale tarii noastre", a declarat printre altele Vladimir Putin, potrivit comunicatului Kremlinului.El a adus de asemenea un omagiu "actiunii cu adevarat dezinteresate…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Imagini groaznice cu mana dreapta a lui Vladimir Putin protagonist. Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin a participat la un experiemnt sadic. Oficialul de la Moscova i-a demonstrat presedintelui sarb, Alexander Vucic, ca un lichid inovator fabricat de oamenii de stiinta rusi, ar permite respiratia…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Compania de cibersecuritate Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a dat in judecata administratia presedintelui american Donald Trump, ca urmare a interzicerii de catre Washington a softului sau antivirus in agentiile federale americane, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Compania a anuntat…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…