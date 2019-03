Mii de români vor cetăţenia altei țări din UE. Câţi străini vor cetățenia României Cele mai recente date Eurostat arata ca tot mai multi romani cauta cetatenia altor state UE, scrie ProTV. Desi suntem stat membru UE, 25.000 de romani au cerut – si au primit - in 2017 cetatenia unei alte tari a Uniunii Europene in care traiau deja, potrivit cel mai recente cifre Eurostat. Aproape o treime dintre acestia au ales cetatenia italiana. Suntem pe locul 5 in topul statelor ai caror locuitori au cerut cetatenie intr-o tara UE, fiind depasiti doar de tari extra-comunitare – Maroc, Albania, India si Turcia. Pe de alta parte, a crescut si numarul imigrantilor in Romania – in 2017… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum reușește Gheorhe Avornic sa atraga tinerii de peste hotare la studii in Moldova / Gheorghe Avornic a subliniat ca o problema majora cu care se confrunta universitațile din Republica Moldova este diminuarea numarului de studenți. Potrivit lui Gheorghe Avornic, reducerea numarului de studenți se…

- Romania urca șase poziții in topul celor mai inovatoare țari din lume. Cercetarea este un domeniul prioritar in țara noastra, realitate reliefata si de clasamentul realizat de prestigioasa agenția de știri americana Bloomberg! Astfel, potrivit ediției din 2019 a Bloomberg’s Innovation Index, Romania…

- Ambasadorul roman a evidentiat prioritatea acordata de Romania conceptului si valentelor coeziunii ca element esential al unitatii europene, vital pentru promovarea proiectului european si a rolului global al Uniunii. Totodata, ambasadorul George Maior a subliniat dorinta Romaniei de a contribui…

- N.D. Potrivit unei evaluari a activitatii pe 2018, politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Prahova au asigurat managementul șederii si rezidentei, pe raza judetului, pentru 3.650 de persoane, cele mai multe fiind din Republica Moldova, Turcia,…

- Spre deosebire de alte mari orase europene, asaltate de sute de mii de imigranti, Alba Iulia nu are probleme majore din acest punct de vedere. EVALUAREA ACTIVITATII POLITISTILOR DE IMIGRARI DIN JUDEȚUL ALBA, IN ANUL 2018 In cursul anului 2018, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Alba…

- In cursul anului 2018, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Alba au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 1202 persoane, dintre care 496 din state terte si 706 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 25 de straini in situatii ilegale si…

- Anul trecut, polițiștii Biroului pentru Imigrari al județului Bistrita – Nasaud au depistat pe teritoriul județului 14 straini in situații ilegale și au emis 8 decizii de returnare de pe teritoriul Romaniei. Totodata, polițiștii de la Imigrari au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale in valoare de…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…