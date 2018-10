Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7.000 de contribuabili bihoreni au primit sau urmeaza sa primesca notificari de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor privind nedepunerea in termen a declaratiei de impunere pe anul 2017. Termenul de depunere al declatiei unice a fost 31 iulie 2018. Conform…

- Potrivit presei italiene, bucati de ciment din structura viaductului San Giacomo, parte din autostrada A24, au inceput sa se prabuseasca pe 10 septembrie. Au cazut chiar pe strazile orasului L’Aquila, autoritatile luand decizie de a opri traficul in cartierul San Giacomo, ca masura de precautie, scrie…

- Peste 250 de mii de romani risca sa fie amendati de ANAF deoarece nu au depus declaratia unica, informeaza Antena3.In schimb, cei 734 de mii de contribuabili care s-au conformat vor primi o reducere de zece la suta a sumelor datorate catre stat daca isi achita si taxele pana pe 15 decembrie…

- Pana la 1 septembrie cei care au depus Declaratia unica pe hartie vor putea intra cu parola de acasa in spatiul virtual sa isi confirme datele introduse de ANAF, iar dupa aceasta data „toate vor fi online si se comunica numai online intre noi si contribuabili”. „O sa dam probabil un timp de…

- ermenul-limita pentru depunerea declarației unice pentru persoanele fizice a fost amanat printr-o ordonanța de urgența aparuta vineri seara in Monitorul Oficial. Astfel, termenul a fost mutat de pe 16 pe 31 iulie 2018. Masura vine in contextul in care se dorește ca toate persoanele fizice…

- Termenul limita pentru depunerea declaratiei unice se prelungeste pana la 31 iulie. Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens. Masura a fost luata in conditiile in care au fost inregistrate probleme la functionarea site-ului ANAF si a Spatiului Privat Virtual (SPV), insa si din cauza cozilor…

- Termenul limita pentru depunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" este luni, 16 iulie 2018. Declaratia se depune de catre persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017,…

- Termenul pentru depunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018, reamintește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat de presa.