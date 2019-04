Mii de români s-au trezit cu datorii la ANAF de care nu ştiau nimic Mii de contribuabili care se stiau cu toate darile platite, au primit de la ANAF vestea ca au de dat statului, sume restante pe ultimii 5 ani, pentru asigurarile de sanatate. Cel mai rau este pentru romanii care au avut un venit de doar cativa lei, din dividende sau dobanzi bancare, de exemplu, pentru care trebuie sa achite acum, sute de lei. Si cei care au muncit in strainatate s-au trezit buni de plata. In situatia lui sunt mii de romani care in ultimele zile au primit de la ANAF decizii de impunere din care reiese ca trebuie sa achite contributia la sanatate corespunzatoare salariului minim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LISTA DATORNICI ANAF. In goana dupa bani, fiscul nu le-a dat prea multe explicatii, ci doar termen de plata, 30 iunie, dupa care urmeaza executarea silita. Cel mai rau este pentru romanii care au avut un venit de doar cativa lei, din dividende sau dobanzi bancare, de exemplu, pentru care trebuie…

- Gabriela Cretu, senatoare PSD de Vaslui, a avut o iesire nervoasa uluitoare in fata reporterilor emisiunii ”Romania te iubesc”, de la ProTV, in momentul in care a fost intrebata despre initiativele legislative avute in Parlament menite sa-i ajute pe oamenii din judetul care i-au acordat votul.

- Gabriela Cretu, senatoare PSD de Vaslui, a avut o iesire nervoasa uluitoare in fata reporterilor emisiunii ”Romania te iubesc”, de la ProTV, in momentul in care a fost intrebata despre initiativele legislative avute in Parlament menite sa-i ajute pe oamenii din judetul care i-au acordat votul.

- Mihai Tudose a fost operat dupa ce a suferit un infarct extins. Fostul premier a primit recomandari nu tocmai placute de la medici. El va trebui sa renunțe la viciile lui, respectiv consumul de cafea și fumatul.Dupa mai multe zile de supraveghere, medicii i-au spus sa se pregateasca, astazi,…

- Trump a cerut asta in pofida faptului ca primise recomandari sa nu ceara asa ceva, relateaza marti CNN, citat de Reuters. Trump a insistat pe langa John Kelly, seful sau de cabinet in acea perioada, si Donald McGahn, care era atunci consilier al Casei Albe, sa le acord fiicei sale Ivanka si sotului…

- Angela Gherasim declara ca va contesta in instanța decizia prin care a fost demisa din funcția de asistent coordonator al Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Angela Gherasim, psiholog și liderul sindicatului Sanitas pe spital, spune ca a primit decizia de demitere…

- O pedeapsa mult mai mare a primit insa fostul edil Radu Mazare, aflat si astazi in Madagascar. Fostul edil al Constanței spune ca nu vrea sa comenteze condamnarea pe care a primit-o. El a fost gasit vinovat de abuz in serviciu in acest scandal al plajelor retrocedate ilegal si condamnat la 9 ani…

- Șeful PSD i-a anunțat pe jurnaliști ca este nemulțumit de proiectul de buget pe 2019, mai exact din cauza sumelor care au fost alocate serviciilor de informații. Astfel, Dragnea a declarat ca a cerut realocarea acestor sume catre sanatate, insa s-a aratat foarte iritat cand un jurnalist l-a intrebat…