- Mii de romani angajați in asigurari simt deja, pe pielea lor, efectele "concurenței" cu soft-urile și echipamentele specializate. Este un proces normal, prin care companii din țari mai dezvoltate au trecut deja și care ia amploarea și la noi. Totuși, fața de alte țari, angajatorul tinde sa evite discuțiile…

- Sindicatele si administratia din Complexul Energetic Oltenia au semnat ieri contractul colectiv de munca. Au fost stabilite o serie de drepturi si obligatii pentru cei peste 13.000 de salariati. Documentul va intra in vigoare in data de 1 aprilie. Deocamdata, inspectorii de munca din Compartimentul…

- Salariatii AJOFM Mehedinti au inceput actiunile de contactare a agentilor economici, in vederea identificarii locurilor de munca vacante, intr-un numar cat mai mare si din diferite domenii de activitate. AJOFM Mehedinți organizeaza vineri, 20 aprilie a.c., incepand cu ora 10.00, la Hotel Continental…

- Peste 6 milioane de lei sunt pusi, in acest an, la dispozitia firmelor salajene care vor sa incadreze in munca absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata, tineri NEET (persoane intre 16 si 25 de ani…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia nu au finalizat negocierea noului Contract Colectiv de Munca la 15 martie, așa cum iși propusesera inițial. Noul termen este 25 martie, a spus Ion Rușeț, consilier al directorului gen...

- Potrivit unei estimari a Ministerului de Finante facuta in baza numarului de contribuabili care anul trecut au depus una dintre cele sapte declaratii, 964.000 de contribuabili urmeaza sa depuna declaratia unica de impozitare. Pentru anul acesta declaratia se depune pana la 15 iulie, iar incepand cu…

- Oradea este unul dintre orasele in care se traieste cel mai bine din Romania. Oradea ocupa primul loc in topul celor mai eficiente orase din Romania La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane de euro in ultimii opt ani, ceea ce inseamna 1.225 euro pe cap de locuitor, iar in…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Administratia Complexului Energetic Oltenia a propus sindicatelor, la negocierea noului Contract Colectiv de Munca, mentinerea cotei de carbune la 500 de lei in tichete cadou sau 10 tone de carbune la pretul de productie. Sindicatele au cerut m...

- Digitalizarea si aparitia robotilor bancari modifica strategiile de dezvoltare ale bancilor comerciale. BRD are deja o strategie care prevede restructurarea a 700 de salariati in urmatoarea perioada, dupa cum ne-a declarat Constantin Paraschiv, presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci…

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret transmite, printr-un comunicat de presa, ca saluta deciziile luate, pe 6 martie, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala din cadrul Camerei Deputaților, in baza carora se vor rezolva unele probleme generate de Legea cadru 153/2017. „Ca urmare…

- Accidentul din clubul Colectiv a schimbat perceptia proprietarilor de cladiri asupra pericolelor legate de incendii, van­zarile de produse care previn sau limiteaza efectele acestor evenimente fiind in crestere, spune Cristina Tirifon, director general al Fire Protection Engineering,…

- Un numar total de cinci cursuri de formare sunt programate sa inceapa, la nivelul județului, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, luna aceasta, conform informațiilor oferite ieri de conducerea instituției. Directorul executiv al AJOFM Covasna, Kelemen Tibor,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare.

- Smart Bill ofera acces tuturor IMM-urilor din România la SmartBill Conta, prima aplicație de contabilitate online care face legatura în timp real între antreprenori și experții contabili. Programul a fost prezentat inițial în anul 2017, în fața unei audiențe formata…

- Reprezentanti de firme, antreprenori si oficiali din administratia locala s-au intalnit ieri la Fab Lab, in cadrul unei dezbateri, unde au analizat mai multe teme de interes, printre care industria IT si noutatile fiscale. La dezbaterea PINMagazin a participat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor…

- Chiar daca acum ai un job stabil, bine platit, pe masura calificarilor si aptitudinilor tale, nu astepta sa iesi la pensie de la acest loc de munca. Cum piata fortei de munca este una intr-o continua schimbare, fiind...

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat de la inceputul acestui an, șase cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, conform datelor prezentate de conducerea instituției. Directorul executiv…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20.02. 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 434 de posturi, cele mai multe, 215, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Angajatorul este cel care va plati diferenta dintre contributiile datorate (la nivelul salariului minim brut) si contributiile calculate la nivelul venitului realizat. La un salariu brut de 600 de lei pe un contract de munca cu timp partial un angajat primea anul trecut „in mana“ suma de…

- Printr-un apel la 112 s-a anunțat, in urma cu puțin timp, ca un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței din Dej. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Din primele informații, o persoana a…

- Decizia de a parasi un angajator nu este întotdeauna usoara sau placuta. Nemultumirile legate de bani sau de relatia cu seful direct sunt cel mai frecvent întâlnite semnale ca trebuie facuta o schimbare în cariera, însa nu întotdeauna acestea duc la renuntarea…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- De unde luam bani sa incepem, sa sustinem sau sa extindem o afacere? Cum alegem sursa de finantare, cum convingem pe cineva sa ne acorde increderea, inainte de banii in sine, si cum gestionam costurile pe care orice finantare le presupune? De la imprumuturi de la prieteni si familie, la clasicele…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia. BERBEC Nu se anunta vesti bune pentru nativele implicate într-o relatie serioasa în aceste zile. Cel mai probabil,…

- Liderul de sindicat de la Ișalnița, Gela Ionescu: „Nu a lasat niciun bilet de adio, avea peste 25 de ani de munca la Ișalnița, sucursala a CEO, are doua fete plecate in Austria respecriv Anglia, nu era bautor de alcool, era un meseriaș desavarșit la locul de munca, nu avea probleme in casnicie.…

- Sunt principalele probleme identificate de inspectorii de Munca din Buzau in urma acțiunilor de control efectuate la angajatorii din județ. Prezentarea bilanțului pe anul 2017 al Inspectoratului Teritorial de Munca arata ca munca la „negru” ramane o practica in randul angajatorilor buzoieni, in ciuda…

- Lantul american de supermarketuri Whole Foods a inceput sa foloseasca cartonase de pedeapsa pentru a se asigura ca angajatii respecta noul sistem de management al inventarului. Angajatii spun ca aceasta metoda le pune moralul la pamant, iar mediul de lucru a devenit foarte tensionat. Nivelul de stres…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat in cursul anului 2017, peste 80 de cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocupartea Forței…

- Peste 660 de locuri de munca sunt puse la dispozitia muncitorilor romani de 15 state europene. Locurile de munca vacante pot fi accesate prin intermediul retelei EURES. cele mai multe posturi sunt oferite de angajatorii spanioli, in agricultura, peste 160.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 367 de posturi, cele mai multe, 234 de posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos,…

- O cincime din totalul locurilor de munca din Marea Britanie vor fi cel mai probabil stramutate in alte tari pana in anul 2030 din cauza automatizarii si a globalizarii, potrivit unui nou raport oficial, informeaza Press Association. Locurile de munca din comertul cu amanuntul, serviciile…

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara – FSIA, citat de Mediafax. ...

- Aproximativ 400 de siderurgistii protesteaza, luni, in fata sediului administrativ al combinatului ArcelorMittal Galati, solicitand semnarea contractelor de munca. Cativa protestatarii au amenintat cu blocarea portilor combinatului. Salariatii combinatului s-au strans in fata cladirii…

- vezi galeria Rafinaria Petrotel Ploiesti, controlata de grupul rus Lukoil din 1998, care a produs 2,4 milioane de tone de combustibili in 2017, cu petrol adus din Rusia cu vaporul pe Marea Neagra si de acolo pe conducte pana la Ploiesti, a investit in ultimii ani in tehnologii noi peste 120 de milioane…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. "Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi", a spus Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- Dezvoltare profesionala: nu este intotdeauna clar la ce sa te concentrezi. Ar trebui sa te duci la un bootcamp de codificare? Sa investiți intr-un curs de marketing in social media? Sa participați la un curs de comunicare? Ce ar trebui sa faceți pentru a va ajuta sa excelați la actualul loc de munca…

- La inceput de 2018, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate este conectata deja la Olimpiada din 2020 A inceput munca pe 3 ianuarie. O data cu gimnastele. Dar despre gimnaste vom mai vorbi. Mai ales ca gimnastica reprezinta marele of din 2017 al lui Ingrid Istrate. Directorul CSM Onești a inceput, deci,…

- Intr-o lume profund preocupata de impactul automatizarii asupra locurilor de munca, Suedia este bine pozitionata sa imbratiseze tehnologia la costuri umane limitate, scrie The New York Times. In mare parte a lumii, oamenii care depind de salarii sunt din ce in ce mai ingrijorati ca vor ramane…

- Firma SC UTON SA detinuta de Marian Iancu, fostul patron al clubului de fotbal Politehnica Timisoara, este vanduta bucata cu bucata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF intr-o licitatie publica, pe 05 ianuarie 2018. “Astfel, vor fi duse la indeplinire masurile dispuse de instanta de judecata…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…