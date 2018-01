Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, informeaza marti, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Economia Indiei va ajunge pe locul cinci in lume, in 2018, depașind și Franța, și Marea Britanie, potrivit unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Economie și Afaceri, citat de Le Figaro. Datele se bazeaza pe PIB-ul exprimat in dolari. India are 1,32 de miliarde de locuitori. In perioada 2014-2016,…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Cea mai buna veste pentru locuitorii din zona Prelungirea Ghencea-Domnești, dar și pentru șoferii care folosesc Centura Capitalei, a venit in sfarșit, dupa ani de așteptare. Ordinul de incepere pentru constructia Pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018 și nimic nu mai…

- Doi hackeri romani sunt acuzați de autoritațile din SUA ca au penetrat fraudulos camerele de supraveghere video ale poliției din Washington. Atacul ar fi avut loc intr-un interval de patru zile de la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Potrivit autoritaților americane, aproape doua treimi din camerele…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, iar consecințele s-au facut simțite imediat pe piețele din Europa, pe fondul temerilor referitoare la siguranța alimentarii. Preturile gazelor naturale din Europa…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost transportat, duminica, de urgența, la Spitalul Universitar, acuzand o durere toracica. Surse medicale citate de Agerpres au precizat ca Arșinel se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București. “Actorul a fost dus la Spitalul Universitar…

- Poliția Romana iși marește parcul auto cu cateva mii de mașini pentru care va plati 50 de milioane de euro. Inspectoratul General al Poliției a semnat, pe 4 decembrie, un acord-cadru cu singurul ofertant, grupul Renault Commercial Roumanie SRL, pentru furnizarea a maxim 5.500 de autovehicule de patrulare…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca a primit pana in prezent 596 de cereri de finanțare a proiectelor de investiții in exploatații pomicole și in unitați de procesare a produselor din sectorul pomicol prin submasurile 4.1a, respectiv 4.2a din cadrul Programului Național…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Peste 670.000 de romani inregistreaza restanțe la banci și IFN-uri, iar numarul acestora crește de la o luna la alta, pe fondul aprecierii puternice a euro si a majorarii cheltuielilor de consum, potrivit unei analize a companiei de consultanța KeysFin. Imposibilitatea de a mai plati ratele la timp…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vest și centrul țarii, valabila de marți, de la ora 3.00, pana miercuri, la ora 18.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…

- Un lider extremist sarb, care a participat de partea separatistilor pro-rusi la conflictul din Ucraina și care a incercat sa spioneze obiective militare ale NATO in Romania, a fost prins de SRI și declarat indezirabil pe teritoriul țarii noastre pentru o perioada de 15 ani. Marți seara, purtatorul de…

- Magistrații Curții Supreme au admis, luni, recursul Cameliei Bogdan și pe cel al Asociației Forumul Judecatorilor din Romania la decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 8 februarie anul acesta, prin care Bogdan a fost exclusa din magistratura. Primul termen al procesului a fost stabilit…

- Valorile termice vor fi in crestere usoara in toata tara si se vor situa peste cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, cu maxime intre 8 si 16 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea innorari temporare si va ploua slab, local in regiunile nord-vestice…

- Procurorii Parchetului General conduși de Augustin Lazar au clasat dosarul deschis in urma sesizarii Direcției Naționale Anticorupție cu privire la inregistrarile cu procurorul șef Laura Codruța Kovesi aparute in presa. Anunțul a fost facut vineri de reprezentanții Parchetului General, intr-un raspuns…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 2 au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a fugit, marti seara, de la locul accidentului produs pe strada Baicului din Capitala, in urma caruia o femeie a murit, o tanara de 18 ani a fost ranita și mai multe mașini au ars. „Accidentul a…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Surse guvernamentale citate de MEDIAFAX au precizat ca inca nu au fost primite toate avizele. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie,…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, recunoaște, ca a participat la intalniri private cu politicieni, dar in calitate de reprezentat al Parchetului General. Declarațiile au fost facute intr-un interviu realizat in redacția vice.com/ro, in cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, realizat de Inițiativa…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Mihaela Ramona Beldie, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul „Insula Belina” – atat de controversat, in primul rand, prin prisma greșelilor, inclusiv de incadrarea a faptelor, facute de anchetator – a scapat de sancțiuni, in septembrie 2013, dupa ce a dezvaluit, intr-o conferința de presa, identitatea…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a modificat, miercuri, regulamentul de funcționare al Comisiei de Control a SRI. Una dintre principalele modificari o constituie obligația oricarei persoane despre care Comisia considera ca are informații relevante de a se prezenta la audieri, deși parlamentarii…

- Fost ministru al cercetarii și fost secretar de stat in Ministerul Educației, Mihnea Costoiu (senator PSD) este cercetat de procurorii DNA sub control judiciar in dosarul privind modul in care Dinu Pescariu a obținut dreptul de a folosi, pana in 2034, Baza Sportiva “Cutezatorii”. Redam in continuare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca se cauta pragul rezonabil pentru abuzul in serviciu pentru a delimita raspunderea contraventionala de cea penala. Toader a afirmat ca va tine cont de Deciziile CCR si ca Directiva europeana privind pragul de 10.000 de euro trebuie transpusa.…

- Un atentat terorist a avut loc, sambata dupa-amiaza, in capitala Angliei, Londra, dupa ce un individ a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza sambata presa locala,…

- Romania ramane statul membru care inregistreaza cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%, aceasta traducandu-se intr-o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde de euro, potrivit unui comunicat de presa al companiei de consultanța PwC, care citeaza un studiu al Comisiei Europene, ce cuprinde…

- Opt cetateni romani au fost raniti, trei fiind in stare grava, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion, miercuri dimineata, pe o autostrada din Belgia. Accidentul a avut loc pe Autostrada belgiana E411, in zona Loyers, au comunicat autoritatile belgiene, potrivit site-ului Sudinfo.be…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru alegerile din 2009 s-a intrunit miercuri, 4 octombrie, intr-o prima sedinta dupa decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR), prin care s-a stabilit ca sefa DNA este obligata sa se prezinte la audieri in Parlament. Un nou demers de a o invita pe Laura Codruța…