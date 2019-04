Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, elevii Scolii „Mandache Leocov" Prelipca au participat la actiunea de plantare de puieti organizata in vederea infiintarii unui parc in lunca raului Suceava, in satul Prelipca. Actiunea a fost organizata de catre Primaria orasului Salcea si a angrenat tineri, elevii ...

- Duminica a fost ziua perfecta pentru un gratar la iarba verde. Dar 150 de ploieșteni, impreuna cu viceprimarul Cristian Ganea, au preferat sa sacrifice aceasta splendida zi pentru a face o fapta civica, plantand peste 1.500 de copaci in Parcul Muncipal Vest. Puieți de ulm, frasin,mesteacan, arțar, salcam…

- Astazi, peste 200 de voluntari au plantat aproximativ 5000 de puieți in comuna Budeasa, pe o suprafața de 1, 5 hectare, in zona Bazinului de apa. Acțiunea face parte din proiectul de responsabilizare sociala, denumit „Luna Plantarii Arborilor”. La aceasta acțiune au participat și peste 50 de jandarmi,…

- De Ziua Internationala a Padurilor, peste 80 de militari din Garnizoana Buzau, angajați ai Primariei comunei Berca si ai Postului de Politie local au impadurit un versant din Berca, pe care se afla Schitul si vechile ruine ale curtii boieresti, ansamblu monumental aflat in pericol in fata eroziunii…

- Jandarmii bacauani au participat astazi, 16.03 a.c la o activitate voluntara de impadurire din cadrul actiunii “Plantam fapte bune in Romania!”alaturi de alti voluntari din judetul Bacau. Jandarmii au plantat peste 2000 de puieti forestieri de pin silvestru in punctul Batca-cartierul Vasiesti din Moinesti.…

- Actiunea organizata, astazi, in localitatea timișeana Cralovaț, de plantare a 25.000 de puieți forestieri pe o suprafața de cinci hectare... The post Plantare de puieți in județul Timiș. La acțiune participa 1.700 de voluntari (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana .

- Asociatia Tineretul Ortodox Roman Iasi (ATOR Iasi) este organizatorul acestui eveniment aflat la a doua editie. Dupa ce in anul 2018 au fost plantati 1000 de puieti de stejar la Prisacani, anul acesta se va aduce o padure mai aproape de oras. Actiunea de impadurire se va desfasura in intervalul orar…

- "Constanta Restartldquo; si Universitatea "Ovidiusldquo; Constanta vor realiza in data de 23.03.2019 cel mai frumos proiect de plantare de pana acum. Pe terenul in suprafata de 1,2 hectare situat in dreptul Corpului B al UOC vor planta 200 de copaci 116 tei, 12 cedri, 20 de mesteceni, 32 de prunus pisardi,…