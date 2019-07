Stiri pe aceeasi tema

- Raziile vor fi desfasurate de agenti ai autoritatii americane pentru controlul imigratiei si vamilor (ICE), incepand din 14 iulie, au declarat pentru New York Times fosti si actuali oficiali din Departamentul securitatii interne care au dorit sa li se pastreze anonimatul. Potrivit acestora,…

- "O voi spune cu mare respect. In primul rand, nu este genul meu de femeie. In al doilea rand, nu s-a intamplat niciodata. Nu s-a intamplat niciodata, OK?", a afirmat presedintele american. Astazi in varsta de 75 de ani, E. Jean Carroll, editorialista renumita la versiunea americana a revistei "Elle",…

- Compania aeriana mexicana Volaris a lansat o promotie care le ofera migrantilor din America Centrala posibilitatea de a calatori cu un dolar, plus taxa, pentru a se intoarce in tarile lor de origine. Programul, intitulat ''Reîntregirea familiilor'', este destinat celor care ''doresc să se…

- Masura desfasurarii Garzii nationale, confirmata la Washington de seful diplomatiei mexicane, Marcelo Ebrard, se adauga altor gesturi menite sa-l 'imbuneze' pe presedintele american Donald Trump. Totodata, autoritatile mexicane au decretat inghetarea conturilor bancare a 26 de traficanti de persoane,…

- Ca in fiecare an, UPC Romania a organizat un eveniment dedicat celor mici. Astfel, pe 31 mai, de la ora 16:00, pret de doua ore, la sediul de pe bulevardul Aurel Vlaicu, zona Km. 4 5, din municipul Constanta o animatoare a avut grija ca circa 30 de princhidei sa se distreze.Asteptati cu fructe si dulciuri,…

- "Pentru o seara, doamnele cochete si gentlemenii dichisiti vor fi oaspeti de seama ai unui party retro care se anunta a fi de neuitat. Alege sa faci parte dintr-un film cu decoruri senzationale, costume de epoca rafinate, muzica live de calitate, dans, premii si elemente surpriza, in care personajul…

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…