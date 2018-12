Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a spus ca ministrul Finanțelor s-a angajat ca o sa avem bani pentru creșterea veniturilor alocate Educației, precizand ca majorarile sunt necesare, dar ca efortul financiar e important. Ecaterina Andronescu a fost intrebata, joi, la Alba Iulia, dupa ce a participat la o ședința…

- Viitoarea Lege a educatiei trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de invatamant, a declarat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, marti, la Parlament, informeaza AGERPRES . “Eu cred ca viitoarea Lege a invatamantului trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de invatamant.…

- Noul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, marți, în Parlament, ca viitoarea Lege a educatiei trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de învatamânt.“Eu cred ca viitoarea Lege a învatamântului trebuie sa genereze…

- Elevii din ciclul primar si gimnazial ar putea sa petreaca mai putine ore la scoala, scrie antena3.ro.Cel putin asa sustine Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, dupa ce un proiect de lege initiat in acest sens de senatorul PSD Liviu Pop a fost adoptat de Comisia pentru Invatamant de la…

- Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, se gandeste deja la o schimbare in sistemul de invatamant. Ideea manualului unic ar putea sa dispara, scrie digi24. Despre manualul unic, Ecaterina Andronescu spune ca a fost o alegere nefericita . Ca sa avem manuale de calitate trebuie sa avem si competitie,…

- Un deputat PNL, Ovidiu Raetchi, propune introducerea unei noi materii in liceu. Este vorba despre “Gandire critica in contextul fake news și al ideologiilor extremiste”, care ar urma sa fie disciplina obligatorie de studiu pentru elevii clasei a XI-a. Ce temele care vor fi abordate in cadrul disciplinei…

- Sindicatele s-au ințeles cu Guvernul și urmeaza sa fie semnata o noua mare ințelegere privitoare la salarii. Potrivit surselor Bugetul.ro, dupa intense negocieri, Executivul a acceptat propunerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), ca salariile profesorilor sa creasca in anul 2020…

