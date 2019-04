MII de profesori vor da din nou titularizarea Ministerul Educatiei a decis ca profesorii care care au luat la concursul de titularizare note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la sustinerea acestui concurs sa dea concurs din nou daca vor un post permanent in sistemul de educatie. In aceasta situatia sunt aproape 2.000 de profesori care au obtinut nota 7 la titularizare in ultimii 6 ani si nu au gasit post permanent. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

