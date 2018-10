Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat, in ultimii 20 de ani, din Romania si au solicitat recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene. Mai mult de jumatate dintre acestia au emigrat in Marea Britanie.

- Situatie alarmanta Romania este aratata din nou cu degetul pentru ca, dupa mai bine de 3 ani, nu a reusit sa inchida toate depozitele de deseuri neconforme care trebuiau desfiintate fapt impus de Uniunea Europeana. Astfel, Ministerul Mediului a luat act, in data de 18 octombrie, de continutul Hotararii…

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si managementul crizelor, Christos Stylianides, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, lansarea oficiala a exercitiului international EU-ModEx, care se va desfasura in perioada urmatoare in Romania, ca dezastrele devin din ce in ce mai frecvente…

- Frauda fiscala cu TVA se ridica la circa 50 de miliarde de euro in Uniunea Europeana, iar la nivel comunitar se discuta propuneri de reformare a sistemului fiscal, printre care impozitarea economiei digitale si un cadru unic de TVA, a declarat, miercuri, Istvan Jakab, consilier economic la Reprezentanta…

- Este important ca rolul de lider pe care femeile il au in tehnologia informatiilor si comunicatiilor sa fie recunoscut, a declarat, luni, ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, si a apreciat faptul ca in Romania diferentele de gen in acest domeniu sunt foarte mici. Diplomatul a punctat ca…

- In ultimul discurs al sau privind Starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre Romania, dar nu pe un ton amenințator, așa cum se vehicula in spațiul public. In urma evenimentelor și violențelor din 10 august, Gabriela Firea declara ca a avut o discuție cu comisarul…

- Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, susține ca Olanda și Comisia Europeana urmarește cu atenție evoluția statului de drept din Romania.”E adevarat ca am urmarit și noi evenimentele recente din Romania. Avem și noi o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept. Comisia Europeana și-a…

- "De la Bruxelles se vede clar ca Romania a facut progrese remarcabile, atat in plan instituțional și administrativ, cat și in plan economic și financiar, ceea ce este vazut de catre partenerii noștri europeni ca un garant al faptului ca țara noastra iși va indeplini cu succes mandatul sau european…