Mii de pompieri au protestat marți la Paris nemulțumiți de veniturile scăzute Mii de pompieri au protestat marți în capitala Franței, Paris, nemulțumiți de veniturile scazute, iar forțele de ordine au fost nevoite sa intervina cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa, informeaza Mediafax citând France 24. Potrivit aceleiași surse, manifestațiile au început pașnic, însa situația a devenit tensionata dupa ce mai mulți pompieri au încercat sa blocheze o artera a capitalei franceze, iar Poliția a încercat sa îi opreasca. Ulterior, un conflict violent a izbucnit între protestatari și forțele de ordine. Polițiștii au facut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

