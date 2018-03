Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana irlandeza Ryanair va lansa primele sale rute catre Ucraina, reactivand un acord abandonat in iulie 2017 din cauza incercarilor autoritatilor de la Kiev de a proteja piata, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Preşedintele ucrainean Petro Poroshenko şi directorul general…

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Compania ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati, pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii sindicatelor de pe...

- UPT, prin Centrul ID/IFR și E-learning, a organizat, in aceasta saptamana, la Biblioteca UPT, Workshopul GirlsTech – Fete și Femei in Tehnologie, din cadrul proiectului internațional Erasmus+ GirlsTech. Prin intermediul acestui proiect organizatorii iși propun atragerea fetelor catre…

- Astazi, in Sala Ovala a Institutiei Prefectului judetul Constanta are loc conferinta de presa dedicata Cazinoului din Constanta. La eveniment participa Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta, Raluca Barrbulescu, de la Asociatia ARCHEacute; si reprezentantii festivalului NEVERSEA.Cu aceasta…

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- „Noi, doctorii din Quebec care credem intr-un sistem public puternic, ne opunem recentelor mariri de salarii negociate de federatie medicale care ne reprezinta”, se arata in scrisoarea respectiva, semnata și de peste 150 de studenți la medicina, scrie digi24.ro. „Creșterile salariale sunt cu atat…

- USR a depus un proiect de lege care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii, astfel incat orice majorare a indemnizatiilor sa se aplice odata cu un nou mandat al celor doua Camere ale...

- Deputatul minoritatilor nationale, Dragos Zisopol, a initiat un proiect legislativ prin care propune desemnarea zilei de 9 februarie ca sarbatoare a limbii elene, motivand ca este greu de imaginat Europa de azi fara contributia literaturii greci si a Evangheliei.

- In Roma, capitala Italiei și unul dintre cele mai aglomerate orașe din Europa, vor fi interzice masinile diesel in centru. In Germania, autoritațile sunt pe cale sa ia aceleași masuri dupa ce justiția germana a permis orașelor sa interzica automobilele pe motorina.

- Oficiali polonezi vor clarifica dubiile legate de aceasta lege si vor angaja un dialog cu oficiali israelieni, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului polonez Joanna Kopcinska, joi, la Varsovia. Cu toate acestea, nu va fi supusa dezbaterilor nicio modificare la aceasta lege care a fost condamnata…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Norvegia a anuntat un proiect prin care va interzice armele automate pâna în anul 2021, la câtiva ani dupa ce extremistul de dreapta Anders Breivik a ucis 69 de persoane, a anuntat un deputat norvegian, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Aproximativ o mie de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Victoria, dupa anuntul lui Tudorel Toader privind cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Oamenii s-au strans la scurt timp dupa anuntul ministrului Justitiei. Ei protesteaza fata de Guvern…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana…

- Migrația și Nord Stream 2 sunt subiectele pe care cancelarul german Angela Merkel și premierul polonez Mateusz Morawiecki au recunoscut ca au “diferente de abordare”, dupa intalnirea pe care cei doi au avut- vineri, la Berlin. Angela Merkel a spus in cadrul conferintei comune de presa cu Mateusz Morawiecki…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Festivalul Peștelui care va avea loc la Complexul ”Trei Lacuri” in luna mai a acestui an, reprezinta intalnirea ideilor administrației locale din Campia Turzii și a Euro-Toques Romania, condusa de catre Maestrul Radu Zarnescu in calitate de președinte, asociație membra a organizației profesionale internaționale…

- Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati (AMVVD) a discutat, zilele trecute, cu oficialitatile din Targoviste pentru posibilitatea construirii pe locatia fostului spital de la Manastirea Dealu a singurului centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor…

- Razboi al declaratiilor intre Federatia Rusa si Republica Moldova. Marul discordiei - legea Anti-propaganda adoptata anterior de Parlamentul de la Chisinau. Legislativul de peste Prut a condamnat printr-o declaratie imixtiunea Rusiei in deciziile interne ale statului Republica Moldova.

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- A ales sa practice medicina in viitor. Are șansa sa o faca in țara lui. Intr-un sistem sanitar plasat pentru al doilea an consecutiv pe ultimul loc din Europa, Rareș Nechifor nu numai ca iși face meseria la cel mai inalt nivel de performanța, dar s-a luptat sa creasca o

- Cu un an in urma, CEO-ul Deutsche Bank John Cryan a raportat al doilea an consecutiv cu pierderi si cu cele mai proaste venituri din ultimii ani. Cel mai mare creditor din Germania a incheiat inca un an „pe rosu”, veniturile atingand cel mai slab nivel din ultimii 7 ani in ultimul trimestru, potrivit…

- Robert Negoița, președintele Asocieției Municipiilor din Romania, a semnat, la Bruxelles, Alianța pentru Coeziune. Semnarea a avut loc in prezența președintelui Comitetului European al Regiunilor, care a vorbit inca din toamna anului trecut, in cadrul vizitei oficiale efectuate in Romania,…

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Prima țara din lume care interzice cumparaturile în ziua de duminica este în Europa.În traditia crestina, duminica este zi de odihna, iar în Polonia, acest lucru a devenit lege, dupa ce presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile în…

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron

- Lucratorii polonezi construiesc noua linie de metrou din Copenhaga, in timp ce fermierii danezi nu ar putea produce suficient bacon, un produs faimos al tarii, fara ajutorul romanilor. Dar, odata cu cresterea nivelului de trai in Europa de Est, multi dintre locuitorii de acolo se gandesc sa se intoarca…

- Diferenta de cultura, experientele din perioada comunista, nivelul de trai sau obiceiurile zilnice sunt doar cateva din lucrurile care influenteaza nivelul de fericire al romanilor. Psihologul Ionut Ghiugan ne explica ce ar trebui sa schimbam pentru a fi mai fericiti in fiecare zi.

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Toate analizele informative aflate la dispozitia liderilor principalului serviciu secret arata ca, mai ales la ce se intampla in jurul nostru, Romania nu poate sa mai ramana multa vreme drept singura tara din Europa fara o formatiune politica de extrema dreapta, cu o puternica nuanta nationalista. De…

- Kamprad a murit in casa sa din Smaland, confirmat Ikea a intr-o declaratie. Compania a transmis ca Ingvar Kamprad a fost „unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului XX”. Kamprad s-a nascut in 1926 la Smalandand si a fondat compania Ikea la varsta de 17 ani. El „a murit pasnic la domiciliu, in…

- Coreea de Nord a livrat anul trecut carbune Rusiei, care ulterior l-a transferat catre Coreea de Sud si Japonia, dezvaluie Reuters, care citeaza trei surse din cadrul unor servicii de informatii din Europa.

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- ”Tricolorii" afla adversarii din Liga Natiunilor, competitia creata de UEFA si care va avea multe beneficii pentru reprezentativele din Europa. In primul rand, este o sansa pentru de a ajunge la un Ccampionat european, trecand peste preliminarii. Apoi, inlocuirea cu meciuri oficiale a datelor de amicale,…

- Romania este printre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in 2050, in timp ce, la nivel global, populatia va creste pana la aproape 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un 'copil al razboiului care a trait timp de 50 de ani…

- Peste 3.000 de oameni protesteaza, sambata seara, fata de modificarile legilor justitiei, la Cluj-Napoca. La Timisoara, protestatarii au adus “caracatita coruptiei”, facuta dintr-un material rosu, pe care a fost lipita o imagine cu Liviu Dragnea, iar pe tentacule pozele altor lideri politici.

- Șeicii de la PSG fac orice pentru a deveni cea mai buna echipa din Europa și il curteaza insistent pe Pep Guardiola. Guardiola mai are doar 16 luni de contract cu Manchester City, unde caștiga 15 milioane de euro pe sezon. ...

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar România urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu mâner.

- Medicii de familie care nu au semnat pana miercuri actele aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate din judete au acordat consultatii pro bono, insa nu au eliberat retete pentru medicamente compensate sau gratuite ori trimiteri pentru servicii decontate de CAS. Directorul general…

- ​O echipa formata din 13 alpinisti polonezi incearca o premiera, propunandu-si sa atinga in sezonul de iarna al doilea cel mai inalt varf din lume, K2. Muntele a fost urcat de doar 300 de oameni, in timp ce pe Everest au ajuns peste 4.000, dar nimeni nu a reusit sa ajunga iarna in varf din cauza dificultatilor…

- Fara șampanie de Revelion in Piața Marii Adunari Naționale. Poliția a anunțat ca va interzice orice bauturi alcoolice in seara dintre ani. Astfel, cei care se gindesc sa intimpine Anul Nou in centrul capitalei sint avertizați ca daca vor fi surprinși consumind bauturi alcoolice vor fi alungați din piața.…

- Proiect fara precedent al Ministerului Sanatatii care iti poate da 'interzis' la volan. Mii de soferi pot suferi de pe urma acestei initiative. Persoanele care doresc obținerea permisului de conducere auto și care sufera de unele boli vor putea obține mai greu dreptul de a conduce un autovehicul.Vezi…