Mii de plicuri, facturi și pliante, găsite într-o pădure din Olanda. Un poștaș a săpat opt gropi ca să le ascundă Cateva mii de plicuri, facturi, pliante și alte trimiteri poștale au fost descoperite ingropate intr-o padure din Olanda. Ancheta autoritaților a dus repede la descoperirea vinovatului, un poștaș care nu le livrase destinatarilor. Acestea vor ajunge acum cu intarziere la persoanele care trebuiau sa le primeasca acum cateva luni. Un poștaș al grupului Sandd este cel care a ingropat trimiterile poștale. Mormane de scrisori au fost gasite in opt gropi cu adancime de un metru. Descoperirea a fost facuta de un localnic, care a vazut pamantul dislocat și o lopata, arata Agerpres. Politia a confirmat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

