- Doi barbati au fost inculpati marti in Franta pentru omor cu premeditare dupa uciderea unei femei in varsta de 85 de ani, supravietuitoare a Holocaustului, care a fost gasita vineri seara partial carbonizata in apartamentul sau din Paris, relateaza AFP. Cei doi - intre care un vecin - sunt acuzati ca…

- Franta a inregistrat in 2017 un deficit public mai mic decat se astepta, 2,6% din Produsul Intern Brut in loc de 2,9% din PIB cat preconizau autoritatile de la Paris, a anuntat luni Institutul National de...

- La doua zile dupa un nou atac jihadist care a avut loc in sudul Frantei, tara se reculege duminica in memoria celor patru oameni ucisi de Radouane Lakdim, un delincvent radicalizat in legatura cu care anchetatorii isi continua investigatiile, relateaza AFP. Printre victime, fotografii cu care au fost…

- L'Equipe se intreaba cum a pierdut controlul la 2-0 selecționata lui Deschamps, "vulnerabila, lipsita de concentrare și deloc agresiva in fața unei pragmatice Columbii, care a predat o lecție la Paris". Cu mai puțin de 3 luni inaintea Mondialului, Franța a picat examenul cu Columbia, pierzand dupa un…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:26 Teroristul ar fi facut o a treia victima Un barbat a fost gasit impușcat in cap in localitatea…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- Constantin Brancusi n. 19 februarie 1876, Hobita, Romania ndash; d. 16 martie 1957, Paris, Franta a fost un sculptor roman cu contributii covarsitoare la innoirea limbajului si viziunii plastice in sculptura contemporana.Constantin Brancusi a fost ales membru postum al Academiei Romane. Francezii si…

- Are ochi pentru detaliu, rabdare și cunoștințe importante despre compoziție, culoare și lumina. La prima expozitie internationala la care a trimis lucrari, i-au fost acceptate toate. Brigitta are 26 de ani, a terminat Facultatea de Stiințe Economice la Oradea, iar din toamna lui 2014…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 6 martie, o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Franceze in Romania, Michele Ramis, la Palatul Victoria. Intrevederea a oferit prilejul unui schimb de vederi cu privire la stadiul actual al cooperarii bilaterale, precum și perspectivele de dezvoltare…

- Autoritațile belgiene au arestat, duminica, opt persoane care locuiau in cartierul Molenbeek. Arestarile au fost facute dupa o serie de perchezitii in cadrul unui „dosar terorist”, a anuntat luni o sursa apropiata anchetei pentru AFP citat de Agerpres . Anchetatorii suspecteaza ca cei opt pregateau…

- Valul de frig provenind din Siberia botezat de britanici "Bestia din Est", "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta - a facut noi victime, scrie jurnalul.ro.

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia, informeaza France Presse. Temperaturi de pana la -10 ° C, resimtite ca -18 ° C in conditii de vant: frigul venit din Siberia a ajuns…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Consumul excesiv de alcool poate duce la dementa. Consumul regulat al unei cantitati semnificative de alcool reprezinta un factor important de risc pentru dezvoltarea dementei de toate tipurile, dar in special a celei precoce, conform unui studiu publicat miercuri, 21 februarie, bazat pe date prelevate…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Durere fara margini in orașul Parkland din statul american Florida, dupa atacul armat de la liceul din localitate. Peste 1000 de localnici au participat la un priveghi in memoria celor 17 persoane ucise. Fred Guttenberg este tatal lui Jamie, una dintre victimele atacatorului.

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Franta si Germania vor sa mobilizeze ministri de finante si guvernatorii bancilor centrale din grupul celor 20 de tari pe chestiunea monedelor virtuale, precum Bitcoin, estimand ca ele reprezinta un risc pentru stabilitatea financiara mondiala. Intr-o scrisoare adresata ministrului argentinian de Finante…

- Mai multi artisti si personalitati culturale din Franta au solicitat public ca oficialitatile din Paris sa abandoneze planul de a instala in oras un monument construit de artistul american Jeff Koons in memoria victimelor atacurilor teroriste din Paris, informeaza The New York Times.

- In urma cu 20 de ani, Lady Di, supranumita „prințesa inimilor” a pierit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de paparazzi. In bolidul Mercedes se mai afla și iubitul de atunci al Dianei, miliardarul…

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- A emigrat în Franța mai bine de zece ani, iar acum acorda asistența juridica românilor și basarabenilor stabiliți acolo. Zice ca în Occident oamenii se întreaba, cum e posibil ca într-un stat atât de mic sa se întâmple crime atât de mari împotriva…

- Academia Europeana de Științe, Arte și Litere (L’Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres - ALESAL) cu sediul la Paris, Franța, și-a cooptat, la adunarea anuala din 26 ianuarie 2018, cinci membri noi.

- Nationalistii corsicani incearca sa puna presiune pe Paris inainte de apropiata vizita a presedintelui francez Emmanuel Macron si au organizat o demonstratie de proportii sambata in capitala insulei, Ajaccio, informeaza dpa si AFP. Circa 6.000 de persoane, potrivit autoritatilor locale,…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce riurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sint in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Cantaretul britanic Sting, primul artist care a sustinut un concert in sala Bataclan dupa atacul terorist comis la Paris in noiembrie 2015, va fi presedintele de onoare al celei de-a 33-a editii a galei Victoires de la musique, informeaza lexpress.fr. Artistul britanic viziteaza foarte…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- ''Nu 'cadoului' oferit de Jeff Koons'', protesteaza intr-un articol publicat luni mai multe personalitati culturale din Franta, care se opun proiectului instalarii unei opere monumentale a artistului american la Paris, informeaza AFP. ''Acest proiect este…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a facut un apel catre liderii europeni sa ofere o sansa coalitiei sale de guvernare, in timpul vizitei oficiale de vineri de la Paris, relateaza site-ul The Local.

- Filmul "Oblomov", realizat de Guillaume Gallienne la Palatul Behague, a fost prezentat, joi, la Ambasada Romaniei la Paris, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice romane transmis AGERPRES. Pelicula, avandu-l in rol principal pe Gallienne, a fost filmata integral in Sala Bizantina…

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare 39; 39;de peste 4 milioane de euro 39; 39; dintr un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris, informeaza Reuters si AFP, preluat de Agerpres.Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei…

- Cinci persoane inarmate au jefuit, ieri, un magazin din interiorul hotelului Ritz, aflat la Paris, de unde au furat bijuterii a caror valoare ar putea ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, a informat politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- O studenta in varsta de 19 ani a fost arestata de autoritatile franceze, fiind suspecta ca luna trecuta a pus la cale un atac terorist, relateaza miercuri agentia EFE, citand presa locala si surse judiciare. Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in…

- Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in orasul Rennes cu un pistol-mitraliera Kalasnikov, pe care a incercat sa si-l procure cu ajutorul contactelor pe reteaua Telegram, folosita intens de jihadisti, scrie Agerpres. Franta a comemorat duminica…

- Douazeci de atentate au fost dejucate in Franta in 2017, a anuntat ministrul francez de Interne Gerard Collomb intr-un interviu, scrie AFP conform News.ro . ”Douazeci de atentate au fost dejucate in Franta in 2017. Trebuie, asadar, sa fim vigilenti peste tot. Nu exista teritoriu, astazi, in care sa…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- 56 de ani avea printul Francois d'Orleans, care s-a stins in urma unei infectii severe. Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris si Duce de Franta, a anuntat decesul fiului sau mai mare, Francois.