Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Parchetului General este asteptata sa ia o decizie in privinta cererii de recuzare formulate de Laura Codruta Kovesi impotriva lui Gheorghe Stan, seful Sectiei pentru anchetarea magistratilor, sectie care instrumenteaza dosarul fostei sefe a DNA. Kovesi a cerut recuzarea lui Gheorghe Stan…

- Vineri, in București, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova, Satu Mare dar și in alte orașe din țara au loc proteste fața de acțiunea regimului Dragnea-PSD impotriva Laurei Codruța Kovesi. Protestul din București a inceput in Piața Victoriei in jurul orei 17.00. Aproximativ 500 de oameni se aflau in fața Guvernului…

- Sute de persoane au iesit vineri seara in strada in mai multe orase din tara la mitinguri de sustinere a fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi, care candideaza pentru functia de procuror general european si a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru…

- In ceea ce privește infracționalitatea economico – financiara, este de precizat ca polițiștii sibieni acționeaza permanent pentru asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri și protecția bugetului consolidat, prin combaterea evaziunii fiscale in toate sectoarele economice. Mai ales...…

- Rand pe rand, instituții dintre cele mai importante ale statului sunt blocate la varf. Autorul acestor blocaje din Parchete, din Guvern, din Armata, din ambasadele Romaniei, este președintele Klaus Iohannis. De ce procedeaza astfel? Ce urmarește? Care este prejudiciul adus Romaniei?Cu chiu…

- Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General – inventata de alianta PSD-ALDE, in ciuda recomandarilor Comisiei de la Venetia – va fi audiat Nicolae Popa, fost director al FNI, potrivit unor surse citate de presa. Fosta sefa a DNA a fost reclamata de Ghita la Sectia Speciala pentru…

- "Nu e prima data cand au cerut revocarea. Ei de fapt nici nu au votat. Astazi am vazut o incercare esuata de a prelua cu japca o institutie a statului. Vor sa ia cu japca si Parlamentul si vor sa ia si Romania. Asta e stilul lui Iohannis, asa cum a luat cu japca casele din Sibiu, asa vrea sa ia si…

- Rezultatele proiectului „Romania Educata”, initiat de presedintele Klaus Iohannis , vor fi lansate, miercuri, la Palatul Cotroceni, in dezbatere publica. Este cea mai ampla si de durata consultare publica desfasurata pana acum in domeniul politicilor publice din educatie Evenimentul va avea loc la…