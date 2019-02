Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de diplomati canadieni dau in judecata guvernul de la Ottawa, pentru ca nu i-a protejat de misterioasele atacuri acustice din Cuba, tara care ar fi dezvoltat o arma sonica ce a dus la leziuni cerebrale in randul personalului ambasadelor Canadei si Statelor Unite. 14 diplomati canadieni cer…

- Un autobuz a lovit un acoperiș, iar trei calatori au murit și alți 23 au fost raniți. Sunt și persoane in stare grava printre victimele accidentului produs vineri in Canada, la Ottawa. Autobuzul era supraetajat, iar șoferul a lovit acoperișul stației. Cel puțin 11 persoane sunt in stare grava, iar proporția…

- Un autobuz cu etaj din orasul Ottawa a lovit vineri acoperisul unei statii de autobuz, omorand trei persoane si ranind alte 23, dintre care mai multe "grav", a anuntat primarul capitalei Canadei, Jim Watson, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Ambasadorul chinez in Canada a acuzat miercuri aceasta tara ca "adopta in mod arogant standarde duble" din cauza "egocentrismului occidental si a suprematiei albe", pe fondul disputei diplomatice intre Beijing si Ottawa, informeaza joi dpa, relateaza Agerpres. Omul de afaceri canadian Michael…

- Ambasadorul chinez in Canada a acuzat miercuri aceasta tara ca 'adopta in mod arogant standarde duble' din cauza 'egocentrismului occidental si a suprematiei albe', pe fondul disputei diplomatice intre Beijing si Ottawa, informeaza joi dpa. Omul de afaceri canadian Michael Spavor si fostul diplomat…

- Ministerul de Externe de la Beijing a cerut joi eliberarea imediata a directorului financiar al companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, arestata in Canada la solicitarea autoritatilor americane, transmite dpa preluata de Agerpres. Ministerul de Externe a cerut de asemenea Statelor Unite…

- Statele Unite, Canada si Mexicul au semnat astazi la summitul G20 din Buenos Aires, noul acord comercial."Tocmai am semnat unul dintre cele mai importante, cele mai ample, acorduri comerciale din istoria Statelor Unite si a lumii", a declarat Donald Trump.

- Canada a anuntat joi sanctiuni impotriva a 17 sauditi "suspectati ca ar fi responsabili sau complici in asasinarea" jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul, relateaza AFP. "Aceste sanctiuni au ca efect inghetarea activelor in Canada ale acestor…