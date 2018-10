Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Central Europeana (CEU), finantata de investitorul si filantropul american de origine ungara George Soros, s-a plans joi ca este fortata de Guvernul de la Budapesta sa plece din Ungaria si a anuntat ca va deschide un campus pentru noii studenti la Viena, in cazul in care pana la 1 decembrie…

- Saptamana trecuta, Budapesta a retras acreditarea și finanțarea a doua instituții, inclusiv una inființata de George Soros, care ofera studenților studii științifice sociale despre genul uman (studii gender).

- Membrii Parlamentului ceh au votat joi impotriva sustinerii declansarii Articolului 7 din tratatul privind Uniunea Europeana impotriva Ungariei, dupa ce Parlamentul European a aprobat la 12 septembrie declansarea procedurii de sanctionare a Budapestei. Parlamentul ceh a votat impotriva activarii articolului…

- Decizia Parlamentului European, reunit miercuri in sesiune plenara la Strasbourg, de a lansa o procedura punitiva impotriva Ungariei reprezinta o ‘razbunare meschina’ a politicienilor pro-imigratie la adresa Budapestei, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Szijjarto…

- Fundatia Open Society (Fundatia pentru o Societate Deschisa, OSF) a lui George Soros, care finanteaza numeroase ONG-uri in Ungaria si in intreaga lume, a anuntat joi inchiderea pe 31 august a biroului sau din Ungaria, ca urmare a ostilitatii crescande cu care se confrunta de peste un an, relateaza…

- Guvernul ungar a discutat interzicerea zgarie-norilor la Budapesta, pentru a pastra profilul traditional al capitalei, a declarat marti seful de cabinet al premierului, Gergely Gulyas, transmite MTI. Potrivit responsabilului ungar, urmeaza sa fie interzise constructiile noi mai inalte…