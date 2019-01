Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat miercuri la Belgrad la un mars in memoria lui Oliver Ivanovic, un politician al minoritatii sarbe din Kosovo, asasinat in urma cu un an in fata biroului sau de agresori necunoscuti, relateaza AFP. "La un an de la asasinat, nu stim cine l-a ucis si cine a ordonat crima",…

- Tribunalul special creat la Haga, care investigheaza crimele de razboi ce au vizat etnicii sarbi, a cerut mai multor foști comandanți din cadrul Armatei de Eliberare din Kosovo sa participe la o audiere preliminara care va avea loc saptamana viitoare, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Cateva mii de sarbi s-au adunat sambata la Belgrad pentru a protesta fata de ceea ce ei considera ca fiind regimul corupt al presedintelui Aleksandar Vucic si au cerut respsectarea liberatatii presei si incetarea atacurilor la adresa jurnalistilor si liderilor opozitiei.

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Trei sarbi din Kosovo au fost arestati vineri in orasul divizat Mitrovica (nord) in ancheta asupra asasinarii la inceputul anului 2018 a unui important om politic, Oliver Ivanovic, a facut cunoscut pentru AFP politia kosovara, conform Agerpres. Aceasta operatiune a provocat furia Belgradului,…

- Trei sarbi din Kosovo au fost arestati vineri dimineata in nordul orasului divizat Mitrovica in ancheta privind asasinarea politicianului sarb kosovar Oliver Ivanovic, impuscat mortal, la 16 ianuarie, in fata biroului sau de agresori necunoscuti, transmite AFP, citand politia kosovara. …

- Franta a anuntat joi ca a impus sanctiuni, inclusiv interdictii de calatorie, impotriva a 18 cetateni sauditi despre care se crede ca ar avea legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu…