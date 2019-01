Stiri pe aceeasi tema

- Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse preluata de Agerpres. Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a decedat luni, la spital, din cauza ranilor…

- Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse. Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a decedat luni, la spital, din cauza ranilor grave pe care…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, un mesaj de condoleanțe Președintelui Poloniei, domnul Andrzej Duda, in urma tragicului incident care a dus la decesul primarului din Gdansk. "Am aflat cu profunda indignare despre atacul sangeros caruia i-a cazut victima primarul orasului Gdansk, Pawel Adamowicz.…

