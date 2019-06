Mii de persoane au participat la Kiev la o paradă a comunităţii LGBT Arborand drapele in culorile curcubeului sau purtand tinute extravagante, peste 8.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au defilat pe marile artere din centrul capitalei ucrainene. Parada a fost flancata de un important cordon de politisti si zeci de vehicule ale fortelor de ordine au fost desfasurate la fata locului, precum si jandarmi calare. In paralel, aproape o mie de militanti ai extremei drepte si organizatiilor ortodoxe au incercat sa perturbe manifestatia, scandand, potrivit AFP, sloganuri agresive. Ei au fost tinuti la distanta de politie, care a anuntat ca a intreprins… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a fost invitata la ceremonia de investire a noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Kiev, Ekaterina Zelenko, subliniind ca au fost invitati doar reprezentantii statelor cu care Ucraina coopereaza strans, potrivit…

- Sapte persoane, membrii unei grupari infractionale, cu varste cuprinse intre 35 si 59 de ani, au fost retinute de trafic de copii. S-a stabilit ca, incepand cu anul 2003 pana in prezent, traficantii, urmarind scopul exploatarii prin cersit, prin inselaciune, sub pretextul angajarii la un loc de munca…

- Reuniunea solemna a Parlamentului de la Kiev consacrata acestui eveniment va incepe la orele 07:00 GMT in legislativ, potrivit rezolutiei adoptate de 315 deputati, comparativ cu minimul de 226 voturi necesare.Zelenski le-a cerut deputatilor sa fixeze data investirii sale duminica, insa…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi pentru 'restabilirea completa' a relatiilor cu Ucraina, cu conditia ca acesta sa nu fie un demers 'unilateral' , dupa victoria la recentele alegeri prezidentiale a actorului de comedie Volodimir Zelenski, potrivit AFP. 'Noi…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu-l va felicita oficial pe presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa victoria clara obtinuta in weekend in alegeri, a transmis luni Kremlinul. Este "prea devreme" sa se discute despre felicitarea lui Zelenski sau sa se dea declaratii despre cooperarea cu…

- Cei doi contracandidați ajunși in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Ucraina, comediantul Volodimir Zelenski, și președintele in funcție, Petro Poroșenko, se confrunta fața in fața intr-o dezbatere electorala organizata pe stadionul olimpic din Kiev. In saptamana dinaintea alegerilor sondajele…

- Presedintele Ucrainei si candidat pentru un nou mandat, Petro Porosenko, a sustinut sambata ca in turul doi al scrutinului prezidential, in care se va confrunta cu actorul de comedie Volodimir Zelenski, ucrainenii vor avea de ales intre Europa si Rusia, transmite agentia EFE. ''Pe…

- Bine pozitionat pentru a deveni urmatorul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski se lupta sa risipeasca un zvon: un oligarh controversat ar fi principalul sau sprijin. Este vorba despre o alegere care valoareaza câteva miliarde de dolari. Daca actorul Volodimir Zelenski va câstigat…