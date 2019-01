Stiri pe aceeasi tema

- 25.000 de persoane au ieșit, sambata, in strada, la Belgrad, pentru a protesta impotriva președintelui sarb Aleksandar Vucic. Manifestantii, aproape toti fara semne de apartenenta la vreun partid politic, au defilat fara incidente in centrul capitalei sarbe intr-o atmosfera destinsa, ...

- Mii de persoane s-au adunat pentru a treia sambata consecutiva la Belgrad pentru a protesta impotriva presedintelui sarb Aleksandar Vucic, relateaza dpa.O multime de peste 5.000 de persoane au marsaluit intre televiziunea de stat RTS, care este puternic pro-Vucic, si sediul guvernului, scrie…

- Bucuresti, 22 dec /Agerpres/ - Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Premierul Viorica…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota, au descoperit, ascunsi intr-un TIR condus de un cetatean turc, sase cetateni din Siria si Iran, care au incercat sa iasa astfel ilegal din Romania. Ieri, in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa. Protestatarii au mers prin centrul orasului si s-au oprit langa birouri ale presedintiei si ale televiziunii de stat sarbe RTS,…

- Fortele de ordine franceze au procedat la un numar record de 1.082 de interpelari sambata la Paris, cu ocazia unei noi actiuni de mobilizare a 39; 39;vestelor galbene 39; 39;, marcata de violente, potrivit cifrelor difuzate duminica de Prefectura Parisului, relateaza AFP citat de Agerpres.roMinisterul…

- Cateva mii de persoane au participat, marti seara, la marsul organizat in memoria victimelor care si-au pierdut viata in tragedia din Colectiv. „Marsul Chitarelor”, asa cum a fost denumit evenimentul, a inceput de la ora 19.00, in Piata Unirii.