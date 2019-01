Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea de protest fata de presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a castigat sambata in amploare. Peste 25.000 de persoane au defilat la Belgrad pentru a patra sambata la rand, a informat un corespondent al agentiei France Presse, citat de Agerpres.Manifestantii, aproape toti fara semne de…

- Un acord intre Serbia si Kosovo pentru a pune capat ostilitatilor este "la indemana", a afirmat presedintele american, Donald Trump, declarandu-se pregatit ca intr-un astfel de caz sa ii invite pe cei doi protagonisti la Washington pentru un "acord istoric", relateaza AFP. "Un acord intre Serbia si…

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa. Protestatarii au mers prin centrul orasului si s-au oprit langa birouri ale presedintiei si ale televiziunii de stat sarbe RTS,…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Trei sarbi din Kosovo au fost arestati vineri dimineata in nordul orasului divizat Mitrovica in ancheta privind asasinarea politicianului sarb kosovar Oliver Ivanovic, impuscat mortal, la 16 ianuarie, in fata biroului sau de agresori necunoscuti, transmite AFP, citand politia kosovara. …

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse preluata de Agerpres. Sustinuta public de catre Washington…

