- Patru persoane, dintre care trei femei ce fusesera luate ostatice si un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite decedate de catre politie in Casa Veteranilor din orasul Yountville, din statul California (vestul SUA), relateaza sambata Reuters si dpa.Potrivit informatiilor…

- Peste o suta de persoane au decedat, iar mii sunt ranite, in urma seismului cu magnitudinea de 7.5 grade care s-a produs in Papua Noua Guinee pe data de 26 februarie, a declarat premierul din aceasta tara, potrivit site-ului postului France 24. Seismul si replicile ce au urmat dupa cutremur…

- Un accident mai puE›in obiE™nuit a avut loc A®n localitatea Podirei. Un E™ofer a pierdut controlul volanului deoarece A®E™i verifica telefonul, a ieE™it de pe partea carosabilAƒ, a lovit un copac dupAƒ care s-a rAƒsturnat de mai multe ori, pe cA¢mp. AtA¢t el, cA¢t E™i prietenii lui, au ajuns la spital…

- Presedintele ceh Milos Zeman, pro-rus, pro-chinez si anti-imigratie, a depus joi juramantul pentru cel de-al doilea si ultimul mandat de cinci ani, ramanand fidel discursului sau dur, cu accente populiste, in cadrul unei ceremonii la Castelul din Praga, sediul presedintiei, potrivit AFP. Primul sef…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane...

- Mii de oameni au protestat luni la Praga si in mai multe orase din Cehia, dupa ce Parlamentul a decis sa numeasca un deputat comunist la conducerea comisiei de supravegherea a fortelor de securitate, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul France 24.

- Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va conduce Comisia parlamentara insarcinata cu controlul GIBS, serviciul de inspectie a fortelor politiei, in pofida puternicei indignari venite din partea deputatilor de dreapta, minoritari in cadrul camerei inferioare a parlamentului. El a obtinut…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24. Poreclit "Bestia din Est" de tabloidele britanice, frontul de…

- Kim Yong Chol, un important lider militar de la Phenian, despre care se crede ca ar fi ordonat scufundarea unei corvete sud-coreene in 2010, va conduce delegatia Coreei de Nord la festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului France 24.

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Politia a inchis zona in care miercuri dimineata…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului.

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", sustine…

- Bruxelles, 29 ian /Agerpres/ - Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut luni presedintelui ceh, Milos Zeman, sa continue sa coopereze cu Uniunea Europeana in urma realegerii sale dupa o campanie electorala marcata de critici la adresa blocului comunitar, transmite Reuters. …

- Bruxelles-ul a sperat pana in ultima clipa intr-o rasturnare de situație la Praga. Dar surpriza nu a aparut: euroscepticul Milos Zeman a caștigat alegerile prezidențiale in fața pro-europeanului Jiri Drahos la o diferența de numai 150.000 de voturi

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.Michel Delpuech, prefectul Politiei din Paris, a declarat ca cele aproximativ 1.500 de persoane…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Mii de persoane au ramas izolate si alte aproximativ 200 au fost ranite, marti, in urma ninsorilor abundente din capitala japoneza Tokyo, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Sute de oameni s-au adunat, duminica, in mai multe orase din Polonia pentru a-si exprima opozitia fata ”politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei si a principiilor democratice”, iar manifestatii similare vor avea loc si in Berlin si Praga.

- Incendiul s-a produs aproape de teatrul national. Peste 35 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al serviciului medical de interventie. Presa ceha a anuntat…

- Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul national. 40 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Parlamentul 'a votat in favoarea' ridicarii imunitatii, a declarat vicepresedintele Camerei inferioare, Tomio Okamura, precizand ca 111 deputati s-au pronuntat pentru si 69 impotriva dintr-un total de 180 de deputati prezenti.Babis, 63 de ani, miliardar si al doilea cel mai bogat om din…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca revolta impotriva deciziei presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru functia de premier este la fel de justitificata ca judecata ca ”Opozitia este de vina ca nu are suficiente voturi sa opreasca PSD-ALDE”.

- Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene. Babis,…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Un baiat in varsta de noua ani a disparut astazi, de langa tatal sau, in Caraș-Severin, in zona localitații Stancilova - comuna Șopotu Nou. Autoritațile inca il cauta pe micuț, iar parinții sunt in stare de șoc.

- Sarbatorile de Iarna au reprezentat un motiv de bucurie și pentru mai mulți oameni cu nevoi speciale din județul Alba. Angajații ADR Centru au donat pentru a ajuta o parte din pacienții cu scleroza multipla din județul Alba, membri ai Asociatiei SM Speromax Alba, precum și pe copiii și adulții ocrotiți…

- Atac virulent al presedintelui Klaus Iohannis la adresa liderilor politici. Klaus Iohannis a declarat în sedinta CSM ca politicienii cu probleme penale nu au ce cauta în fruntea statului pentru ca din interes personal vor fi dispusi mereu sa intevina asupra independentei justitiei.…