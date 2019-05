Stiri pe aceeasi tema

- Angajati ai unui spital din Marea Britanie au fost filmati cu camera ascunsa in timp ce "torturau" pacienti cu autism si dizabilitati de invatare, relateaza joi Press Association, potrivit agerpres.ro.Un reporter sub acoperire al programului BBC Panorama a filmat pacienti care erau loviti,…

- Tari din afara NATO au fost, de asemenea, informate despre amenintarile cibernetice rusesti de catre Centrul National de Securitate Cibernetica, care a fost infiintat in octombrie 2016."Consideram ca serviciile de informatii rusesti vizeaza infrastructura nationala critica a multor tari…

- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai. "Alegerile Parlamentului European se vor desfasura in Marea...

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde de catre OMV Petrom, se arata într-un document al companiei privind în rezultatele financiare pe primul trimestru din acest an.„Ramânem dornici…

- Un tanar frizer din Marea Britanie spera sa schimbe perceptia oamenilor strazii despre propria persoana. Acesta ii tunde in mod gratuit, sperand sa-i faca sa se reindragosteasca de propria persoana.

- Acordul negociat între guvernul Theresa May și Uniunea Europeana a fost deja respins de trei ori de parlamentarii britanici. Riscul ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord a ajuns la un nivel "alarmant", a avertizat guvernatorul Bank of England, Mark Carney, într-un…

- Romanii vor continua sa beneficieze de roaming la tarife nationale in Marea Britanie si in Gibraltar cel putin pana pe 12 aprilie 2019, iar evolutia negocierilor privind Brexit-ul va clarifica ce urmeaza sa se intample dupa aceasta data, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri un set de masuri pentru cei peste 430.000 de romani care locuiesc in Marea Britanie, bazat pe principiul reciprocitatii, in contextul Brexit, in cazul in care Marea Britanie va iesi din UE fara finalizarea unui acord.