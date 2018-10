Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane venite la Iasi sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva stau la coada, dupa Sfanta Liturghie, sa primeasca sarmale oferite de Primarie in curtea Cantinei de Ajutor Social, potrivit Mediafax. Aproximativ 60.000 de sarmale au fost oferite pelerinilor imediat…

- An de an, moaștele Sfintei Parascheva sunt imbracate in veșminte noi in ajunul sarbatorii din octombrie, iar apoi hainele sunt date unei manastiri care poarta hramul sfintei. Dar pe sub acestea, moaștele sunt imbracate cu un veșmant care nu este dat jos niciodata, deoarece tradiția spune ca poarta blestemul…

- Cladirea devine oficial una dintre cele mai inalte biserici din Iasi, rivalizand cu mitropolia si cu Biserica „Sf. Nectarie" de sub podul din Alexandru. Preotul paroh al bisericii din campus este pr. Florin Chirila, iar printre invitatii prezenti in aceasta dimineata se numara persoane din conducerile…

- Procesiunea incepe de la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Traseul continua pe Strada „I. C. Bratianu" - Strada „Cuza Voda" - Strada Armeana - Biserica „Sfantul Sava cel Sfintit" - Strada „Costache Negri" - Manastirea „Sfintii Trei Ierarhi" - Catedrala Mitropolitana din Iasi. De altfel, intre orele…

- Cateva mii de credinciosi stau la rand, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, coada pelerinilor ajungand, joi la pranz, la trei kilometri, scrie News.ro.Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa din interiorul Catedralei…

- Timp de patru zile, Iașiul devine capitala religioasa a României. Începând de astazi, sute de mii de pelerini sunt așteptați sa participe la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Numai din orașul Voluntari, au sosit, în aceasta dimineața, aproximativ…

- Pelerinii care vin la Iasi, incepand de joi, vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, adapostite de Catedrala Mitropolitana, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, care vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, invita credincioșii la sfințirea Bisericii „Sfantul Spiridon”, care a fost ridicata in cartierul George Enescu, in apropiere de Școala nr.4. Slujba va fi oficiata de un sobor de preoți, in frunte cu arhiepiscopul Sucevei și Radauților, Inaltul Pimen, sambata, 1 septembrie,…