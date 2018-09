Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat joi la Barcelona pentru a marca prima aniversare a unui raid al poliției asupra birourilor guvernului catalan din orașul mediteraneean, o mișcare care a declanșat o demonstrație uriașa inaintea votului privind independenta Cataloniei fata de Spania, relateaza Reuters.

- Un milion de oameni au ieșit in strada la Barcelona pentru a cere separarea de Spania, la un an de la referendumul declarat ilegal. Sarbatoarea nationala a Cataloniei s-a transformat intr-un mars masiv pentru...

- Aproximativ un milion de persoane au participat la un miting la Barcelona pentru a celebra Diada, ziua nationala a Cataloniei, si pentru a-si exprima sustinerea fata de incercarile de obtinere a independentei regiunii, informeaza site-ul postului BBC News.

- Un milion de oameni au cerut marți la Barcelona independența Cataloniei și eliberarea separatiștilor aflați in arest. Diada, Ziua Provinciei, a fost marcata și anul acesta de mesajele pentru separarea de Spania.

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Curtea Constituționala din Spania a anunțat marți ca a blocat o moțiune aprobata de Parlamentul din Catalonia de a incerca sa reia procesul prin care doreau sa declare independența regiunii din nord-estul țarii, informeaza Reuters, preia Mediafax.Curtea a decis suspendarea moțiunii seceționiste…

