- Vorona a parut a fi o așezare sub asediu in ultima zi a anului. Sute de localnici s-au strans la amiaza in centrul comunei pentru o defilare și o uratura cum rar mai pot fi vazute prin Moldova.

- La scurt timp dupa ce patru mari orase din Transilvania au anuntat formarea unei „aliante" pentru dezvoltare, in special prin elaborarea unor proiecte care sa obtina finantare europeana, modelul este preluat si de un grup de orase din Moldova. Nu este deloc exclus ca, in perspectiva noului cadru financiar…

- Acordul de dezvoltare a Moldovei a fost semnat luni, intre primarii din șapte localitați din regiunea de nord a Romaniei: Suceava, Iași, Botoșani, Piatra Neamț, Roman, Campulung Moldovenesc și Vatra Dornei.Primarul Ion Lungu, in calitate de gazda a evenimentului, dar și ca inițiator al acestei ...

- Muzica și voie buna la Balti. Chiar daca afara sunt cel putin minus 3 grade Celsius, zeci de oameni s-au prins in Hora Unii, cu ocazia Zilei NationaleAcestia au dansat in jurul monumentului cu chipul lui Stefan Cel Mare și Sfant.

- Marea Unire din 1 decembrie 1918, proces istoric, care a dus la formarea statului național, a fost precedat de Mica Unire din 1859, a Țarii Romanești cu Moldova, și de independența dobandita dupa razboiul din 1877-1878. Unirea Regatului Romaniei cu Basarabia, Bucovina, Transilvania a dus la formarea…

- Incepand de saptamana trecuta, Transilvania a mai castigat ssdr statiuni de interes local. Printre ele se numara si comuna Rodna, o fosta localitate miniera si punct de vama cu Moldova. Edilul comunei vrea sa reinvie localitate cu ajutorul transformarii unor galerii miniere in muzeu spatii de cazare…

- Guvernul ia in calcul sa renunte la autostrada Targu Mures - Iasi, deoarece ar fi foarte scumpa, luand in considerare o alta varianta de traseu pentru a uni Moldova de Transilvania, pe ruta alternativa Brasov-Bacau.

- Autostrada A8 de la Targu Mureș spre Moldova, tronsonul peste munți care ar trebui sa lege regiunea de Transilvania și de Vest, ar putea fi anulata sau amanata pe termen lung. In locul sau ar urma sa fie prioritizat un proiect pe valea Oituzului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.