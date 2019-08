Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane protesteaza in mai multe orașe din Marea Britanie fața de decizia prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul, facilitand astfel producerea Brexit fara niciun acord, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Citește și: SURSE - Dancila a lasat PSD cu ochii in soare la Mamaia:…

- Mii de persoane s-au adunat pana sambata la pranz in mai multe orase ale Regatului Unit la proteste impotriva premierului conservator Boris Johnson, dupa decizia acestuia de a amana pana pe 14 octombrie ''Discursul Reginei'', ceea ce implica de facto suspendarea activitatii parlamentului…

- Cele mai mari proteste au loc in Londra, Manchester, Leeds, York și Belfast. In Londra, manifestanții striga „Boris Johnson, sa iți fie rușine!". Manifestații au loc in peste 30 de orașe din Marea Britanie, printre care Edinburgh, Belfast, Cambridge, Exeter, Nottingham, Manchester, Glasgow…

- Un judecator scotian a respins vineri o cerere de blocare temporara a suspendarii parlamentului britanic timp de o luna de la mijlocul lui septembrie, decisa de premierul Boris Johnson, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Un grup de 75 de parlamentari britanici care se opun unui Brexit fara acord…

- Europarlamentari ai mai multor state-membre se organizeaza pentru a declansa o investigatie formala in ceea ce priveste nerespectarea statului de drept de catre Boris Johnson. Prim-ministrul britanic a cerut, miercuri, suspendarea Parlamentului de la Londra in perioada septembrie-octombrie, pentru…

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune…

- Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul…

- "Ar fi o idee proasta cea de a tot amana", a declarat, in engleza, seful statului francez, intrebat despre viziunea lui asupra Brexitului, "pentru ca, in pofida faptului ca a vedea Marea Britanie plecand (din UE) este o veste foarte proasta, atunci cand liderii incearca sa nu respecte o decizie a…