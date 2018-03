Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4000 de ieseni au participat astazi la Marsul pentru Viata, eveniment ce promoveaza dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Marsul s-a desfaturat pe traseul Piata Unirii- str.Gavriil Muzicescu- Bdul Independentei -Teatrul National- Mitropolie-…

- Ceea ce nu au reușit #Rezist și unioniștii le-a stat in putința preoților și credincioșilor: in jur de 1.000 de oameni au luat parte sambata la amiaza la ”Marșul pentru viața”, manifestația din acest an care a adunat cei mai mulți oameni.

- Sute de oameni au participat, astazi, pe strazile Timișoarei la un “Marș pentru viața” in timpul caruia au solicitat interzicerea avorturilor. Preoți, pastori, reprezentanți ai unor ONG-uri pro-familia și pro-vita, medici, precum și simpli cetațeni și-au dat intalnire in Parcul “Carmen Sylva” din Timișoara,…

- Reprezentanți ai mai multor culte creștine marșaluiesc pentru viața prin Timișoara pentru viața. Marșul pentru viața pornește din Parcul „Carmen Sylva” și are ca punct final Prefectura Timiș, dupa o oprire la Catedrala Mitropolitana.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decat ar fi normal, urmand ca, de luni, vremea sa se incalzeasca treptat. "Sambata si duminica,…

- Reprezentanți ai cultelor creștine organizeaza, sambata, ”Marșul pentru Viața”, acțiune ce militeaza impotriva avorturilor. The post Manifestație impotriva avorturilor, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Marșul va avea loc începând cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal - Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor – str. Pitesti – Bd-ul 21 Decembrie 1989 – Piata Unirii latura de est, cu restrictionarea partiala si…

- Cine vrea sa-i aduca un ultim omagiu jurnalistului Andrei Gheorghe poate sa faca asta astazi si maine pana la ora 22, pe strada Mendeleev din Capitala. Trupul nensufletit a ramas la IML, dar...

- Potrivit ultimelor informații transmise de ANM, o avertizare de cod galben de ger, ninsori si polei, care va viza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. Tot joi, incepand cu ora 23, atat Capitala, cat și 14 județe din țara vor fi sub cod portocaliu de ninsori abundente,…

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Sambata, 24 martie, Parohia Ortodoxa VI Cugir, in parteneriat cu Casa de Cultura, organizeaza ,,Marșul pentru viața 2018” aflat la cea de-a treia ediție pe plan local. Evenimentul avand ca motto ,,O lume pentru viața!’’ va debuta la ora 11.30 și va fi marcat printr-o procesiune ce se va desfașura pornind…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- Potrivit invataturii crestine, viata este cel mai mare dar al lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei persoane (fiinte) nevinovate care nu se poate apara. Literatura medicala a dovedit faptul ca omul este viu din momentul conceptiei,…

- Se circula cu dificultate, duminica, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri pe ora, potrivit Centrului Infotrafic.

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit langa Aeroportul Domodedevo. 71 de oameni și-au pierdut viața. Una dintre cutiile negre a fost recuperate de anchetatori. A aparut inregistrarea cu ultimele cuvinte spuse de pilotul avionului prabușit la Moscova. Tragedia a avut loc la șase minute de la…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub cod galben.

- Ploile torentiale si inundatiile din ultimele zile din centrul Statelor Unite s-au soldat cu cel putin 3 morti. Sute de oameni au fost evacuati. Sunt afectate mai multe state din Texas pana in Michigan.

- Sambata, admiratorii muzicii fado au avut ocazia sa asiste la un fantastic spectacol, plin de pasiune și emoție, oferit de cea mai buna artista a acestui gen, Mariza, revenita in Capitala pentru un nou concert perfect, un superb cadou oferit miilor de romani cu clasa, veniți din toata țara, pentru a…

- Zeci de soferi isi strica zilnic masinile din cauza capacilor denivelate si a gropilor imense aparute din senin pe strazile din Capitala.Aceste imagini dezolante pot fi observate pe strada Vasile Lupu, Gheorghe Asachi si Grenoble.

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Presa traieste un marasm existential. Oameni de valoare exceptionala, culti si educati, ajung sa nu mai fie publicati sau se retrag dintr-o presa tabloidizata in mod accelerat. Fara o lege actualizata si adaptata noilor oportunitati de informare si comunicare, oricine poate fi oricand rastignit public,…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Un protest fata de guvern are loc in aceasta seara, in Capitala. Manifestantii au facut o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia „Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti“.

- Fara sa fie prima oara cand face referire la protestele din ultimele luni, din Capitala si marile orase ale tarii, de aceasta data, vorbind despre cea mai recenta astfel de manifestare menita a apara Justitia, cea de sambata, presedintele i-a laudat pe cei care au iesit in strada. “Am urmarit cu foarte…

- Ilinca Vandici revine de astazi pe sticla la carma emisiunii “Bravo, ai stil! All Stars”. Cu aceasta ocazie am aflat secrete din garderoba vedetei Kanal D și pentru ce lucruri a facut economii la inceputul carierei sale in televiziune. Spre deosebire de alte vedete care iși fac stoc de haine și incalțaminte…

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta live pentru…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Verificarile, 20 la numar, se desfasoara la sediile unor societati comerciale, dar si la locuintele unor persoane suspectate de comiterea unor nereguli de natura economica in urma caruia politistii au anuntat ca s-ar fi produs un prejudiciu de circa 11, 9 milioane de lei. Este vorba despre o actiune…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov revine cu precizari legate de barbatul lovit de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, afirmand ca acesta a fost resuscitat si transportat la spital. Initial, ISU anuntase ca barbatul "a suferit rani incompatibile cu viata". Reprezentantii…

- Viorica de la Clejani a slabit a slabit considerabil in ultima vreme și este complet schimbata. Daca la inceput a fost fericita, acum kilogramele in minus au inceput sa ii dea batai de cap.

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Campina implinește astazi 515 ani de la prima atestare documentara. Targul de altadata, ridicat la rang de oraș in 1864 și devenit municipiu in decembrie 1994, a parcurs un drum lung și greu prin istorie. Iar pe acest drum, uneori, localitații i s-au alaturat personalitați de seama ale culturii romanești,…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului a facut ca și la Botoșani, asemenea anunțului facut inclusiv de Patriarhia Romana, sa lipseasca tradiționalele cruci de gheața de la mai toate lacașurile de cult din oraș.

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Luptatorul Vladislav Gribincea, care acum doua zile a fost impuscat in cap intr-un local din Chisinau, se zbate intre viata si moarte. Potrivit medicilor Spitalului de Urgenta, starea victimei este grava. Doctorii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.