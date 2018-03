Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au participat joi la funeraliile fostului capitan al echipei de fotbal Fiorentina, Davide Astori, care au avut loc la basilica Santa Croce din Florenta. Fundasul Astori, 31 de ani, international italian, a decedat duminica, in urma unui stop cardiac. Au fost prezenti…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de 8 Martie, facuta chiar de colegii lui de platou. El nu a avut cum sa-i spuna ”La mulți ani” pe viu mamei lui, aceasta fiind plecata in strainatate, iar colegii i-au facut o mare bucurie. Razvan Botezatu a fost rugat sa spuna „Alo”, iar imediat și-a […] The…

- Antrenorul echipei Tottenham Hotspur, argentinianul Mauricio Pochettino, a declarat ca uneori e nevoie si de noroc ca sa castigi, dupa meciul pierdut in fata lui Juventus Torino (1-2), miercuri seara, la Londra, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. "Nu…

- Tehnicianul Massimiliano Allegri a declarat, dupa calificarea echipei Juventus Torino in sferturile Ligii Campionilor, ca jucatorii sai merita felicitari pentru modul in care au revenit de la 0-1 si au invins formatia Tottenham si ca este mandru ca ii antreneaza.“Baietii au avut rabdare sa…

- Juventus a intors in stil de mare echipa soarta calificarii in sferturile Champions League, campioana Italiei marcand de doua ori in patru minute pentru a o elimina pe Tottenham din competitie. Dupa 2-2 la Torino, "Batrana Doamna" s-a impus cu 2-1 pe legendarul Wembley si a acces printre cele mai bune…

- Juventus Torino a facut un meci mare pe Wembley in returul din optimile Ligii Campionilor cu Tottenham. Dupa ce in prima manșa de la Torino scorul a fost 2-2, italienii au reușit sa se impuna dramatic la Londra cu scorul de 2-1 și sa obțina biletul de calificare in sferturile competiției.

- Meciuri de care pe care se anunța și astazi, de la ora 21.45, in manșa retur a optimilor Ligii Campionilor. „Capul de afiș“ al serii il reprezinta confruntarea de pe „Wembley Stadium“, dintre Tottenham și Juventus Torino, echipe care au ...

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- Vestea disparitiei premature a lui Davide Astori, fost capitan la Fiorentina, a zguduit lumea fotbalului international, inclusiv pe Ianis Hagi, care pâna în aceasta iarna a evoluat la gruparea toscana.

- Gest urias facut de Fiorentina. Clubul viola a decis sa ii plateasca sotiei lui Astori salariul fundasului, atat timp cat aceasta va fi in viata. Capitanul clubului din Florenta s-a stins in noaptea de sambata spre duminica, iar procuratura a deschis o ancheta in acest caz, desi initial…

- Portarul italian Gianluigi Buffon, in varsta de 40 de ani, a transmis o scrisoare emotionanta dupa decesul fotbalistului Davide Astori, precizand ca de obicei nu isi exprima gandurile public, dar a ales sa faca o exceptie pentru fiica in varsta de doi ani a fotbalistului.

- Atacantul italian Mario Balotelli, al carui contract cu echipa franceza OGC Nice expira in luna iulie, se afla in vizorul mai multor echipe, intre care si Juventus Torino, sextupla campioana en titre a Italiei, a anuntat agentul jucatorului, Mino Raiola. "Am discutat cu Juventus, AS Roma,…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Alexei Mitachi, sotul modelului Anastasia Cia, tanara actrita omorata cu bestialitate, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni si colegi, miercuri, 21 februarie. Criminalul a fost inmormantat in raionul Criuleni, satul Porumbeni. Un detaliu pe care multa lume nu l-a remarcat a fost lipsa…

- Italienii si-au facut temele inainte de partida decisiva din “dubla” 16-imilor Europa League dintre Lazio si FCSB si au amintit de transferul ratat in „Cizma” al lui Florin Tanase. De asemenea, jurnalistii au vorbit despre clauzele uriase puse fotbalistilor vicecampioanei Romaniei si au amintit…

- Anastasia Cecati a fost inmormantata miercuri, in fața unor rude și prieteni impietriți de durere și cu lacrimi pe obraji. Mama actriței care a jucat și in Las Fierbinți și-a jelit fiica și a implorat Cerul sa o ia pe ea in locul celei ucxise cu sange rece chiar de soț. ”Doamne, ia-ma pe mine!”, […]…

- Capitanul echipei, Oana Manea, si-a prelungit contractul pe inca un sezon, al saselea in tricoul CSM Bucuresti. "Ma simt foarte bine la CSM Bucuresti, este clubul unde mi-am indeplinit un vis mai vechi, castigarea Ligii Campionilor. Faptul ca in fiecare an avem obiective inalte ma motiveaza si ma convinge…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Aflata pe val dupa ce a zdrobit-o pe Porto in "optimile" Ligii Campionilor (5-0 chiar pe terenul acesteia), Liverpool a pus ochii pe Victor Wanyama, mijlocașul de 26 de ani al lui Tottenham pe care Pochettino l-a lasat sa lustruiasca banca de rezerve dupa accidentarea de la genunchi care l-a ținut pe…

- Soția fostului președinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, rupe tacerea dupa o serie de materiale despre valoarea pensiei pe care ar incasa-o. "Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei…

- Marti seara s-au disputat primele doua partide din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. La Torino, Juventus a remizat cu Tottenham, scor 2-2, iar la Basel, Manchester City a castigat cu 4-0. Juventus - Tottenham 2-2 (Higuain '2 si '9 - penalti / Kane '35, Eriksen '72) Basel - Manchester…

- Stadionul lui Juventus a fost plin la partida tur cu Tottenham din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Fanii torinezi au realizat o coregrafie de excepție, pe tot stadionul. "Impreuna" și "Credem" au fost mesajele afișate la tribuna a II-a și la peluza. Drapelul Italiei format din stegulețe de celofan…

- Astazi au loc primele doua optimi de finala ale Ligii Campionilor. FC Basel - Manchester City și Juventus - Tottenham pot fi urmarite in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. Guardiola continua drumul spre trofeu Manchester City a caștigat categoric grupa F a Ligii…

- Biletul zilei Astazi profitam la maximum de meciurile care dau restratul competițiilor intercluburi europene. Este vorba de Basel – Manchester City și Juventus – Tottenham, primele dueluri din optimile Ligii Campionilor. Alegem pronosticurile simple: 2 solist in jocul din Elveția și sub 3.5…

- In perioada 4 - 9 Ianuarie curent, mai mulți reprezentanți ai Poliției Naționale, in frunte cu șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au intreprins o vizita de lucru in diverse instituții de invațamant de tip școlar și Administrațiile Publice Locale și Poliție din orașele Bolzano și Bressanone, situate…

- O sotie indoliata, o fiica de 15 ani, o familie indurerata si multa tristete a lasat in urma sa Ionuț Boștinaru, tanarul de 40 de ani, care a fost gasit spanzurat, joi, intr-o anexa din gospodaria din Farcașești. Electricianul de la CEO a fost condus pe ultimul drum, duminica, de cateva sute…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…

- Marți a avut loc inmormantarea lui Darius Stan, tanarul care a provocat accidentul rutier de pe DN 7, in care au murit trei oameni: liceanul si doi soti din judetul Alba. O mulțime impresionanta de oameni și-au luat adio de la elevul de 19 ani. Mii de mesaje de condoleante, fotografii si chiar si o…

- Atacantul nord-coreean al lui Cagliari, Kwang-Song Han, ar putea ajunge la Juventus Torino. Potrivit publicației italiene Corriere dello Sport, Han este dorit de șefii lui Juventus, care au ramas impresionați de evoluțiile sale din aceasta toamna in tricoul Perugiei, formație la care a fost imprumutat…

- Clipe de panica in largul statului american Florida, unde o barca a fost cuprinsa de flacari. La bord se aflau aproximativ 50 de persoane, care au sarit in apa pentru a-și salva viața, relateaza NBC News. Ambarcațiunea a fost cuprinsa de flacari din cauza unor probleme la motor. Capitanul a vazut ca…

- Juventus Torino a invins-o in deplasare cu 1-0 pe Cagliari, sambata, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal a Italiei, prima din retur. Unicul gol a fost inscris de Federico Bernardeschi in minutul 74. Dupa acest succes, Juventus ramane la un punct de liderul Napoli, care in aceeasi…

- Mijlocașul defensiv al lui Liverpool, Emre Can, este foarte aproape de a evolua din vara in Serie A. Potrivit Sky Sports Italia, Can a ajuns la un acord de principiu cu campioana Italiei, Juventus Torino. Aceeași sursa susține ca internaționalul german va fi remunerat la formația antrenata de Massimiliano…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) si portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) au fost inclusi in echipa ideala a anului 2017, stabilita de cotidianul sportiv francez L’Equipe, informeaza AGERPRES . Real Madrid, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor,…

- Ajuns la 37 de ani, Cristi Chivu si-a adus aminte de un moment care-i putea schimba destinul de fotbalist. Se intampla in urma cu doua decenii, in 1998, cand fostul capitan al echipei nationale avea doar 18 ani, juca la CSM Resita si era vazut deja drept o mare speranta a fotbalului romanesc.…

- Conducerea lui Juventus Torino a decis sa-l penalizeze pe Paolo Dybala. Antrenorul campioanei Italiei, Massimiliano Allegri, nu l-a folosit deloc pe starul argentinian in ultima partida din campionat cu AS Roma.

- AC Milan a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Atalanta, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Italiei.Golurile au fost marcate de Cristante ’32 si Ilicic ’71, scrie news.ro. Vezi golurile AICIUltima partida a etapei, Juventus Torino…

- Momente emotionante s-au derulat astazi in Gara Constanta. Doi mecanici de locomotiva au adus pentru ultima data calatori in gara din oras. Pentru ca ies la pensie, colegii nu au ratat ocazia de a le face o surpriza. Zeci de angajati s-au strans pe peron cu sampanie, cu flori, dar si cu lacrimi in ochi…

- Momente emotionante la funeraliile Regelui Mihai. Zeci de mii de oameni au asistat la caremonii, iar la iesirea din Palat multimea s-a dezlantuit pur si simplu.Citeste si: Eveniment unic! Ce familii regale participa la funeraliile Regelui Mihai Mii de oameni au inceput sa scandeze 'Monarhia…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, au avut loc tragerile la sorți ale optimilor Ligii Campionilor și 16-imile Ligii Europa, in ambele competiții aparand dueluri foarte puternice. Astfel, meciurile din optimile Ligii Campionilor sunt urmatoarele: Juventus Torino – Tottenham, ...

- Formatia Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni echipa Paris Saint-Germain, in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon. Chelsea - FC Barcelona este alt meci important din optimi.Tragerea la sorti a fost efectuata de fostul fotbalist spaniol Xabi Alonso…