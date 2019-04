Stiri pe aceeasi tema

- Maicutele de la Manastirea Sag de langa Timisoara au vopsit, in Vinerea Mare, o mie de oua rosii pentru a le imparti credinciosilor in noaptea de Inviere, potrivit news.ro.Citește și: ANAF face anunțul mult așteptat! Datoriile romanilor vor fi șterse Este o traditie straveche ce a fost…

- Imagini de groaza surprinse pe o strada aglomerata din orasul Timisoara, Romania. Doi oameni au fost raniti dupa ce o masina a intrat in ei. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere.

- ARAD. Gheorghe Falca, presedintele Partidului Național Liberal Arad, considera ca trimiterea in judecata a Dosarului Revolutiei este un pas inainte spre restabilirea adevarului cu privire la un moment important in istoria Romaniei. „In Decembrie 1989 am iesit in strada la Timisoara, langa mine au murit…

- Societatea s-a dezvoltat, iar noile sectoare de activitate creaza tot mai multe legaturi și relaționari intre oameni. Interesele prioritatare ale unora lasa in urma orice respect al valorilor morale, știrbind increderea celor din jur. O persoana care se afla intr-un cerc social mai larg are șanse mai…

- In lupta cu bolile genetice rare, pacienții romani au aliat un om care a reușit sa depașeasca prejudecatile si lipsurile sistemului medical de la noi din țara. Profesor doctor Maria Puiu, medic genetician și coordonator al Centrului de Medicina Genomica din Timișoara s-a specializat peste hotare intr-un…

- Zeci de angajați de la societațile din subordinea primariei au ieșit marți dimineața la curațenie generala pe strazile orașului. S-au „inarmat” cu maturi și lopeți și s-au pus sa curețe mizeria dintre carosabil și trotuar și, conform edilului-șef, nu se vor opri pana ce nu vor aduna gunoiul…

- „TIMIȘOARA CURATA -PROGRESE MARI LA CAPITOLUL CURAȚENIE! Orice om de buna credința a vazut, fara indoiala, mobilizarea de forțe la curațenie pe care am facut-o ieri și alaltaieri, in primele doua zile ale campaniei TIMIȘOARA CURATA. Ea va continua și astazi și in zilele urmatoare. S-a razuit…

- In jurul orei 17:40, ISU Timiș a fost solicitata sa intervena pentru lichidarea unui incendiu la acoperișul unei mansarde a unui bloc cu 5 nivele, situat pe strada Martir Elena Nicoara, Timișoara. La sosirea echipajelor la locul intervenției incendiul se manifesta cu ardere generalizata la acoperiș,…