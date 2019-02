Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 412 blocuri din municipiul Galati nu sunt racordate la canalizare si deverseaza apele uzate in subsoluri sau direct in pamant, afectand structura de rezistenta a imobilelor, dar si reteaua de apa potabila, se arata intr-un comunicat transmis de societatea locala Apa Canal Galati. Potrivit…

- O insula noua iși face treptat loc pe Dunare. Aluviunile depuse in dreptul orașului Galați au format o fașie de pamant de aproape 2 kilometri, care crește de la an la an. Specialiștii spun ca in timp, insula va avea propriul ecosistem.

- Grupul Jaguar Land Rover a raportat pierderi de aproape 4 miliarde de euro în ultimele 3 luni ale anului trecut, continuând declinul accelerat din 2018. JLR anunțase recent ca va concedia 4.500 de angajați din Marea Britanie pentru a reduce costurile și pierderile.

- Sistemul medical din Romania face un pas modest inainte. Spitalul județean din Galați a fost dotat cu un aparat modern de tratare a cancerului. Aparatul va fi folosit de catre bolnavii din 4 județe. Este vorba despre acceleratorul liniar de particule. Vestea buna este ca va putea fi folosit chiar din…

- Din cauza grevei, livrarile de carbune catre termocentrala Turceni s-au sistat, iar un grup al structurii energetice este oprit din lipsa materiei prime. Totodata, termocentralele de la Craiova II și Ișalnița funcționeaza la capacitate redusa, din cauza lipsei lignitului. Minerii nu se dau…

- Seful statului s-a lansat, marti, intr-un atac dur la adresa PSD si a actualei majoritati de guvernare. El a aratat ca, din cauza prezentei slabe la vot, in 2016, PSD a ajuns la Putere, iar ceea ce se intampla acum este „o catastrofa”, faptul ca se discuta pe fata despre amnistie si gratiere. Presedintele…

- Voyager 2, sonda lansata de NASA in 1977 pentru o misiune de cinci ani, a devenit al doilea obiect creat de om care a intrat in spatiul interstelar, dupa Voyager 1, continuandu-si voiajul la miliarde de kilometri departe de Pamant, au anuntat luni cercetatori citati de Reuters.

- Doua mașini au ars in urma unui incendiu violent izbucnit intr-un garaj din orașul Galați. Flacarile au atins doi metri inalțime, iar pompierii au reușit sa opreasca incendiul inainte sa se extinda la cateva tuburi de oxigen și la casele invecinate.Incendiul a izbucnit intr-un garaj in care…