Mii de oameni evacuați. Un bloc nou troznește și crapă Locatarii unui bloc din Cartierul Olimpic din Sydney, Australia, vor petrece Craciunul in adaposturi, dupa ce blocul lor de locuințe, nou-nouț, a inceput sa se crape. Oamenii au fost treziți de zgomote ciudate, cand cladirea cu 389 de apartamente a troznit ingrozitor. Au aparut fisuri la etajul 10, iar intreg complexul și-a redus inalțimea cu 2 milimentri, scrie presa australiana. Peste 3000 de persoane au fost mutate in spații improvizate, in școli sau pe terenuri de sport, ori au plecat la rude. Poliția verifica apartament cu apartament sa nu fi rams persoane in bloc sau animale de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

