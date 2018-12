Stiri pe aceeasi tema

- O dieta saraca in proteine si bogata in carbohidrati ar putea fi cheia pentru o viata mai lunga si o imbatranire sanatoasa a creierului, sugereaza un nou studiu efectuat in Australia si citat marti de Press Association. Oameni de stiinta de la Universitatea din Sydney au ajuns la aceasta concluzie in…

- Cel mai bun sezon din cariera Simonei Halep a avut un final trist, scrie Romania TV. Prima jucatoare a lumii a fost nevoita sa abandoneze la ultimele turnee la care a fost inscrisa si nu a putut participa la Turneul Campioanelor, din cauza herniei de disc cu care a fost diagnosticata. Simona Halep va…

- In continuare apar noi informații in cazul presupusei crime urmate de sinucidere de la Pitești. Polițistul Marius Franțescu, cel care s-ar fi sinucis dupa ce și-ar fi ucis copilul de 3 ani, a lasat un bilet de adio. Anchetatorii nu au facut insa public și conținutul biletului. In apartamentul barbatului…

- Mare surpriza in delegația Romaniei, la Jocurile Invictus! Un fost mare fotbalist i-a felicitat personal pe militarii noștri. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a Armatei Romane, postarea fiind insoțita și de o fotografie elocventa. Invictus este o mișcare sportiva dedicata soldaților…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au renuntat la încaltaminte si au participat în picioarele goale la o reuniune a practicantilor de surfing, vineri, pe nisipul de pe Bondi Beach, o plaja emblematica din Sydney.

- Un numar de 20 de persoane sunt blocate la etajele superioare ale unui bloc cu zece etaje din Cluj-Napoca, unde, joi, a izbucnit un incendiu. Alți 11 oameni au fost evacuați de pompieri și șase au ieșit singuri, scrie Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

- A fost alerta in zona unui hotel situat in statiunea Eforie Nord. Pompierii constanteni au fost chemati de urgenta pentru a stinge un incendiu izbucnit in incinta complexului. Se pare ca incendiul ar fi pornit din zona saunei aflate in incinta unitatii hoteliere respective, iar din cate au anuntat televiziunile…