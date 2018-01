Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…

- Cateva mii de persoane care locuiesc in comunitatile izolate din Delta Dunarii nu au energie electrica si nici apa potabila de aproape trei zile, dupa ce viscolul puternic si ninsorile abundente au afectat retelele de distributie a energiei electrice. Primarul orasului Sulina, Nicolae…

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Zeci de mii de oameni au ramas fara lumina și caldura dupa ninsorile si viscolul care a maturat Dobrogea. Numai in judetul Constanta, 120 de localitati nu mai au energie electrica. Alte 56 de localitați cu probleme sunt in Tulcea.

- Opt drumuri judetene din judetele Caras Severin, Iasi si Vaslui sunt, vineri dimineata, in continuare inchise, potrivit Centrului Infotrafic. De asemenea, zeci de localitati din 3 judete au ramas nealimentate cu energie electrica. O singura localitate din Galati este alimentata partial cu energie electrica,…

- Șapte oameni au fost raniți dupa ce un adolescent a atacat elevii unei clase de a 7-a, dintr-o școala din Ulan-Uda, Rusia. Toate victimele au fost spitalizate, doua se afla in stare grava.

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Un numar de 265 de consumatori de energie electrica sunt nealimentati din cauza avariilor pe retelele de joasa tensiune. Localitatile unde sunt gospodarii nealimentate cu energie electrica sunt: Parvulesti, din comuna Stanesti, orasul Bumbesti-Jiu, comuna Schela si localitatea Cerna Sat din comuna…

- Pe tot parcursul nopții 6 echipaje ale distribuitorului de energie electrica au acționat pentru remedierea avariilor. The post Mii de oameni fara energie electrica appeared first on replicahd.ro .

- Este prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și sunt probleme in multe zone din tara. Pe 3 drumuri nationale nu se poate circula, 50.000 de persoane din 187 de localitati nu au curent electric și toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- Oameni de geniu locuiesc si in Moldova. Ei au un coeficient de inteligenta de peste 132, cu mult peste media obisnuita.Printre ei se regasesc psihologi, specialisti in marketing sau IT, dar și copii.

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas, joi, fara curent electric din cauza viscolului, fiind afectati aproape 11.500 de consumatori ai Electrica. Pe de alta parte, un autocar in care se afla 22 persoane a ramas blocat pe un drum judetean. „Din cauza viscolului un numar de 21 de localitati,…

- Peste 2.500 de locuinte din opt comune ale judetului Arges sunt, joi dimineata, fara energie electrica, din cauza avariilor provocate de ninsorile cazute în cursul noptii precedente. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, au fost afectate de fenomenele…

- "O mare greseala pe care o face PSD acum, si nu va iesi din ea, este aceea ca a considerat ca în Guvern poate sa fie oricine care a câstigat alegerile într-o unitate administrativ-teritoriala, oricât de mica. Cred ca trebuie sa se treaca la urmatoarea logica. Guvernul…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat .Tragedia s-a produs cu cateva minute in urma in raionul Anenii Noi pe traseul Chisinau-Bender.Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua automobile.

- În legatura cu executarea lucrarilor de înlaturare a unei avarii din strada Valea Crucii, pe mai multe strazi vineri, 12 ianuarie, începând cu ora 22.00 si pâna a doua zi la ora 06.00, va fi sistata apa, transmite IPN. Furnizarea apei potabile va fi întrerupta…

- La nivel global exista peste 340.000 de turbine eoliene, iar pentru oamenii obisnuiti par sa fie aceleasi, insa aparentele sunt inselatoare. Multumita avansului tehnologic acestea au devenit in ultima perioada una dintre cele mai eficiente...

- Manshiet Nasser, Orasul Gunoaielor, este un district de la marginea capitalei Egiptului, Cairo. Pentru multi este de neimaginat faptul ca un astfel de loc exista, insa in Manshiet Nasser nivelul de saracie este atat de mare incat localnicii au ajuns sa traiasca din gunoaiele capitalei.

- In urma unor verificari efectuate in 2013 la sediul firmei Iașisting, de pe Mitropolit Varlaam 10, in spatele careia se afla fostul deputat Viorel Blajuț, reprezentanții E.ON au descoperit la mai multe contoare cu sigilii contrafacute sau care nu figureaza in baza de date a furnizorului de energie…

- Fostul fotbalist George Weah, premiat cu Balonul de Aur in 1995, a castigat turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Liberia, obtinand 61,5 la suta din voturile exprimate. Weah va fi astfel noul presedinte al Liberiei, invingandu-l Joseph Boakai, vecepresedintele in functie.

- Drumul comunal 134 (DC134), care face legatura dintre Sinaia și Cota 1400 a fost inchis in aceasta dupa-amiaza din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunța Inspectoratul General al Poliției Rutiere (IGPR) Astfel, potrivit sursei citate, drumul dintre Sinaia și Cota 1400 este inchis deoarece la altitudine…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Asociatia CERT Transilvania, alcatuita in cea mai mare parte din persoane pasionate de off-road, a organizat si in acest an, inaintea sarbatorilor de iarna, o actiune caritabila pentru familiile izolate din Muntii Apuseni. Aproximativ 100 de voluntari, impartiti in 60 de masini au pornit la finalul…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti, sprijiniti de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale si efective de jandarmi, au efectuat verificari la 22 de locuinte de pe raza localitatii Costestii din Vale. In urma actiunii, au fost descoperite 16 locuinte bransate ilegal la reteaua electrica,…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE), Tudor Copaci, a menționat ca din anul 2014, odata cu intrarea în vigoare a Legii privind serviciul public de alimentare cu apa și de canalizare, ANRE a început reglementarea…

- Primaria Timișoara va cumpara energie eletrica de pe bursa. Anunțul a fost facut astazi de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, care susține ca licitația va avea loc la inceputul lunii decembrie. Deși achiziția de energie de pe bursa s-ar putea traduce printr-o economie la bugetul Timișoarei, energia…

- Moș Craciun se plimba agale printre curioșii care au venit la Targul de Turism, suna din clopoțel și anunța ca urmeaza luna cadourilor. Iar o parte dintre aceste cadouri constau in ofertele cu reduceri considerabile la pachetele turistice pentru sarbatorile de iarna, dar și pentru vara lui 2018. Ofertele…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, joi, la audierile in comisia parlamentara care ancheteaza cresterea tarifelor la energie, ca preturile nu intra in competenta sa, dar le-a urmarit cu atentie si a concluzionat ca ele au fost influentate si de conditiile meteo din acest an. "In data…

- Vanzarile inregistrate de DS, marca premium a Grupului PSA Peugeot-Citroen, sunt intr-o scadere accentuata in acest an, iar in primele 9 luni au ajuns la 35.000 de unitați, cu 33% sub nivelul din 2016, scrie automarket.ro.

- LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 07-11-2017 INTERVAL ORAR: 10:30 – 15:00 STRAZI AFECTATE: 9 Mai, Maior Stanga, C-tin Bursan și Cernei MOTIVUL: Eliminare avarie str. 9 Mai intersecție cu str. C-tin Bursan . SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul creat și…

- Peste 80 de mii de oameni din judetele Gorj si Dolj nu vor avea apa potabila vreme de o saptamana din cauza unei avarii. Apa a fost oprita azi dimineata si va fi repornita abia lunea viitoare, seara.

- Peste 3.000 de bucuresteni sunt nevoiti sa dea inapoi statului, cu dobanda, ajutoarele sociale primite de la Primaria Sectorului 3, dupa ce Curtea de Conturi a depistat o serie de nereguli, informeaza digi24.ro.

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru l-a ironizat astazi pe fostul premier Victor Ponta care a anunțat recent la Targu-Jiu ca in curand va face publice numele social-democraților care il vor urma la ProRomania. “Noi nu ne opunem, PSD are oameni de valoare, incat poate transfera și la alte partide”,…

- Rata medie anuala a inflației va înregistra în acest an un nivel de 6,5%, iar anul viitor de 4,0%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fața de prognoza din august 2017, anunța Banca Naționala a Moldovei în ultimul raport asupra inflației prezentat de guvernatorul Sergiu…

- – ce ne spun doi ani de zburat prin mil cernobilic – O sa sune conspirationist, dar chiar nu-mi pasa ce cred oile cu pretentii de intelectuali : guvernul condus de Dacian Ciolos a fost, din pacate, cel mai important efect al tragediei din clubul ” Colectiv „. Inclusiv prima lui ordonanta de urgenta…

- In ciuda rautatii si a invidiei care exista in lume, sunt si oameni care par sa nu cunoasca astfel de atitudini negative. Pentru ca ei au un suflet bun si vad si fac binele. Sunt oameni foarte inimosi, au un suflet minunat, iar prezenta lor este ca un pansament tamaduitor.

- Patru localitați din doua raioane mai raman deconectate de la energia electrica din cauza furtunii din ultimele zile. Acestea sunt din Straseni si Telenesti.Codul Portocaliu de vant puternic emis de meteorologi ramane valabil și astazi in raioanele din Nord si Centru.

- E, intr-adevar, minunat sa semeni cu Namibia, dar numai daca inainte ai fost Togo si acum tragi nadejde sa ajungi Kenya. Altfel, se cade sa te ciupesti de istorie si sa iti vezi de ale tale. Din pacate, dar absolut explicabil si meritat, tara pe care o tot numim Romania a pierdut legatura cu ea insasi,…

- Oameni neintelesi atunci cand merg sa isi plateasca taxele sau cand cer ajutor la o institutie a statului, oameni care nu pot munci pentru ca nu se pot prezenta in limbajul nostru. Copii care nu intra intr-o sala de clasa pentru ca ei invata si se exprima altfel. 30.000 de romani traiesc, alaturi…

- Cei patru piloti moldoveni care au murit intr-un accident aviatic din Coasta de Fildeș au fost petrecuti pe ultimul drum. Corpurile lor au fost depuse la Clubul Aviatorilor, unde rudele, colegii și prietenii au venit sa le aduca un omagiu.

- El a spus ca autoritațile locale merita o bila alba pentru ca in acest oraș au inceput sa se miște lucrurile. Inainte, timp de 20 de ani, la conducerea Buzaului, s-a aflat Constantin Boșcodeala. [citeste si] "De bine!! Am fost critic si voi mai fi. Critica este o forma de respect a…

- Proiectele care primesc fonduri vizeaza inițiative din domeniile: educație, sanatate, protecția mediu și au impact in comunitațile din zonele Sibiu, Galați, Constanța, București și Arad. Proiectele caștigatoare sunt: BLIND SPOT - Centru pilot de intregrare - Proiectul iși propune creșterea gradului…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) publica de doua ori pe an Indicele perceptiei despre mediul de afaceri, realizat in randul membrii sai. Companiile din cadrul FIC reprezinta un segment important din investitiile straine directe in Romania, cumuland impreuna mai mult de 180.000 de angajati si o…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ii cere ministrului Justitiei sa le fie platite orele suplimentare lucrare. „Costurile acestei masuri ar fi de cateva zeci de ori mai mici decat cele presupuse de compensatiile de 5 - 8 Euro pentru fiecare zi de detentie anuntate,…

- ZODIILE DE PAMANT: TAUR – Taurul apare ca unul dintre cele mai puternice semne ale zodiacului și, prin urmare, trasaturile care caracterizeaza cel mai mult acești oameni sunt voința, perseverența și insistența. Ei tind sa fie incapațanați, oarecum rataciți și rai, in timp ce sunt liniștiți,…