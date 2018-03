Mii de oameni care se opun independentei Cataloniei cer o intoarcere la intelepciune

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane care se opun independentei Cataloniei au defilat duminica pe strazile Barcelonei, cerand o intoarcere la ”intelepciune”, in contextul in care regiunea nu are un guvern dupa declaratia de independenta esuata din octombrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Sub sloganul ”Acum,…

- Pana in 2030, generatia Baby Boomers va depasi 65 de ani, ceea ce va insemna ca unul din cinci rezidenti ai Statelor Unite va atinge varsta pensionarii, potrivit Fiscal Times. Pana in 2035, raportul dintre varstnici si tineri se va schimba pentru prima data in istoria Statelor Unite, ajungandu-se…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Manifestantii care au marsaluit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere formarea unui nou guvern regional care sa reia eforturile de separarea a Cataloniei de Spania, in pofida opozitiei Madridului si obstacolelor de ordin legal, informeaza site-ul postului France 24.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, sambata, un apel la intelepciune, calm si colegialitate, inainte de Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), care se desfasoara la Sala Palatului. Ea a declarat ca trebuie evitate certurile in interiorul PSD, subliniind ca "daca…

- In data de 02 Martie 2018 va avea loc o scurta ceremonie religioasa si depuneri de coroane la Monumentul Vanatorilor cu ocazia”ZILEI NATIONALE A REPUBLICII BULGARIA”. Astfel, la Monumentul Vanatorilor din Zona Garii de Sud se impune reorganizarea transportului public local. Intre orele…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Noul mijlocaș al Barcelonei, Philippe Coutinho, a avut parte de un inceput de saptamana de coșmar. Potrivit publicației spaniole Sport, mașina lui Coutinho a fost ridicata de poliția locala din Barcelona, luni, dupa ce brazilianul, aflat impreuna cu familia și prietenii sai, a parcat ilegal in zona…

- O nava turceasca sub pavilion moldovenesc a naufragiat in Marea Neagra, in apropiere de peninsula ucraineana Crimeea. La bordul vasului se aflau opt oameni, cetateni ai Azerbaijanului si Ucrainei.

- Seful destituit al guvernului Cataloniei, secesionistul Carles Puigdemont, ar putea ramane un lider 'simbolic' al regiunii, ceea ce ar permite o presedintie mai operationala, a sugerat intr-un interviu difuzat joi fostul sau adjunct Oriol Junqueras, aflat in detentie, informeaza AFP. S-ar putea 'combina…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Pe strada Independenței, in apropierea blocului de locuit 10/1, este un drum pe care zilnic trec mulți oameni, preponderent elevi. Chiar deasupra drumului, pe parcursul citorva luni (cel mai probabil, dupa ninsorile abundente din aprilie 2017) sta atirnata o creanga destul de mare pe care nimeni nu…

- Starul brazilian Neymar si-a materializat pana la urma amenintarea la adresa fostului sau club, FC Barcelona, impotriva caruia a depus o plangere in justitie, solicitand sa-i fie achitata cea de-a doua parte a primei care ii revenea, prin contract, in momentul despartirii de gruparea "blaugrana",…

- Mai multe companii auto din Germania sunt acuzate in presa straina ca au folosit oameni si maimute pentru a testa efectele inhalarii gazelor de esapament. Volkswagen, BMW si Daimler sunt acuzate ca ar fi folosit 25 de tineri ca sa inhaleze, ore la rand, gaze de esapament. Experimente similare ar fi…

- Sute de elevi si fosti apropiati l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tanarul de 19 ani din Orastie, decedat in accidentul rutier de pe DN 7, in care au mai murit doi soti din judetul Alba.

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Accident aviatic s-a produs si in statul american Florida. Trei oameni au fost raniti dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit.Victimele au fost internate in stare grava. Tot astazi s-a produs un accident aviatic in regiunea Poltava din Ucraina.

- Sarbatoarea Micii Uniri este celebrata la Iasi, in locul unde s-a jucat prima data Hora Unirii, in 1859, in Piata Unirii. Manifestarile oficiale de Ziua Principatelor Unite se desfașoara incepand cu ora 11.00.

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Dupa cațiva ani buni, ”Expresul” a revenit la o practica a sa, care atunci a prins. Este vorba de acordarea titlului ”Jos palaria” unor oameni care, din punctul de vedere al redacției, chiar merita sa fie remarcați. Primul deținator al premiului ”Jos palaria” din ediția curenta este nimeni altul decat…

- 30.000 de romani au ieșit in Piața Universitații și in marile orașe ale țarii sambata seara. Protestatarii sunt nemulțumiți de modificarea legilor justiției și a codurilor penale, precum și de schimbarile fiscale din ultima...

- Marius Tudosiei a fost invitatul lui Catalin Striblea in cadrul unui interviu LIVE, din cadrul rubricii Oameni de Colectie, pe pagina de Facebook DigiFM. Fost jurnalist și marketing manager, Marius este acum proprietarul Bacaniei Vechi si realizator al emisiunii "Sanatatea in bucate", difuzata de postul…

- Difuzarea serialul ”The People v. O.J. Simpson:American Crime Story”, difuzat de postul american FX Tv, a doborat toate recordurile de audiența și a readus in atenția publicului una dintre cele mai oribile cazuri de crima de pe teritoriul Statelor Unite. Acum 24 de ani, un sportiv celebru era acuzat…

- Peste 4.500 de politisti sunt pregatiti sa intervina miercuri in zonele afectate de vremea rea. Pe mai multe drumuri din judetele Harghita, Covasna, Arges, Gorj, Mehedinti, Hunedoara si altele s-a depus zapada, iar pe autostrazile A1, A2, A3 si A4 carosabilul este umed.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, la sosirea la sediul PSD, pentru sedinta CEx al partidului, ca "Prima zi la Palatul Victoriei este prima din ultimele." In ceea ce priveste declaratiile sale de saptamana trecuta, Tudose a declarat ca "Imi mentin foarte clar pozitia ca roman. Nu se poate vorbi…

- Presedintele PSD Constanta, Felix Stroe, care ocupa si functia de ministru al Transporturilor, este de partea premierului Mihai Tudose in disputa cu Liviu Dragnea. „Partidul suntem noi. Nu e normal sa decida doar o mana de oameni“, sustine Stroe.

- Primarul din la Pedrera, Spania care a facut atacul la adresa romanilor din localitate este nemulțumit de modul in care cetațenii romani s-au comportat dupa ce ar fi produs un accident rutier. Edilul Antonio Nogales a afirmat ca i-ar „placea sa vad niste oameni impuscati”.

- Discutii aprinse in sedinta CSM pe tema independentei justitiei Sediul CSM. Foto: Agerpres. Au fost discutii aprinse, astazi, în sedinta Consiliului Superior al Magistraturii pe tema independentei justitiei, dupa acuzatii lansate în spatiul public referitoare la faptul ca unele dosare…

- Nascut pe 9 octombrie 1967, Gica Popescu este unul din cei mai importanti jucatori pe care i-a dat fotbalul romanesc. Cu o viata exemplara din punct de vedere sportiv (a fost chiar si capitanul Barcelonei la un moment dat), pe plan personal Popescu a platit tribut prieteniei toxice cu fratii impresari…

- Peste 100 de oameni sunt dați disparuți in Marea Mediterana, dupa ce barca improvizata cu care incercau sa ajunga in Europa a naufragiat. Anunțul a fost facut de autoritațile libiene, care au reușit sa salveze doar 17 imigranti.

- La ALDE Arad se inscriu oameni noi care sustin alaturi de deputatul Eusebiu Pistru, presedintele organizatiei judetene, un proiect nou pentru Arad. „Astazi am adus alaturi de mine cativa colegi noi care s-au inscris in partid si vor sa vina alaturi de mine. Alaturi de noi mai am oameni cu care am lucrat…

- Donald Trump: „Trebuie sa scapam de Loteria Vizelor. Loteria e un dezastru. Nu ne trimit cei mai valorosi oameni. Cei care castiga nu sunt cei mai buni. Asa ca trebuie sa ne descotorosim de Loteria Vizelor. Si chiar cred ca avem sprijin si din partea democratilor. Chiar sper ca vom avea”. Ideea de a…

- Social-democratul Adrian Tudor este de parere ca anul acesta PSD Targu-Jiu ar trebui sa treaca printr-o reorganizare serioasa, iar anumiți membri de partid sa faca un pas in lateral. Viceprimarul social-democrat susține ca, numai in acest fel organizația va ieși intarita pentru alegerile care urmeaza.…

- Doua persoane si-au pierdut viata din cauza petardelor in timp ce sarbatoreau revelionul in Germania, un copil a fost ranit grav si cel putin cinci persoane au suferit amputari, au preciza luni...

- Costul crizei provocate de declararea independentei Cataloniei se ridica la aproape un miliard de euro. Constatarea apartine ministrului Economiei de la Madrid, care sustine ca ritmul de crestere a Produsului Intern Brut a scazut cu jumatate de procent.

- Gica Popescu este de parere ca FCSB pune prea multa presiune pe Denis Alibec, motiv pentru care atacantul de 26 de ani nu sa randamentul dorit. Fostul capitan al Barcelonei a adaugat ca obiectivul roș-albaștrilor ar trebui sa fie acela de a-i imbunatați performanța jucatorului. "Poate fi obraznic, poate…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor...

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca peste 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Numele lui Guardiola apare pe o lista a separatistilor intocmita de politia spaniola, aici fiind trecuti oamenii care au ajutat la organizarea referendumului pentru independenta Cataloniei, care s-a desfasurat in tamna, in ciuda nerecunoasterii sale de catre Guvernul de la Madrid. Pe data…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft. Mandatul a fost acordat…

- Un feribot care avea la bord 251 de oameni a naufragiat din cauza unei furtuni pe coasta de est a Filipinelor, a informat garda de coasta, conform BBC, scrie news.ro.Un purtator de cuvant al garzii a declarat ca exista si morti. La originea incidentului ar fi valurile uriase. Conform…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- Peste 1.000 de oameni protesteaza in seara zilei de marti, 19 decembrie, in centrul Timisoareifata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii se indreapta spre Complexul Studentesc din Timisoara.

- Presedintele comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a avut o replica dura dupa ce magistrati din Capitala si intreaga tara au protestat fata de modificarile propuse. Deputatul PSD contrazice acuzatiile aduse de catre magistrati si sustine ca modificarile propuse nu aduc atingere…