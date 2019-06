Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente cazute in ultima perioada au produs pagube mari in județul Buzau. O viitura a rupt un drum județean și a lasat izolate peste 4.000 de persoane. Autoritațile incearca acum sa gaseasca o soluție provizorie pentru ca in satele izolate sa se poata ajunge in caz de urgența. Comuna Lopatari…

- O viitura produsa ieri pe raul Slanic a rupt drumul județean 203K, la intrarea in localitatea Lopatari. Refacerea porțiunii de drum este extrem de costisitoare. Ploile abundente din ultimele zile au produs pagube insemnate in județul Buzau. Daca unii localnici si-au vazut curțile inundate, alții nici…

- Podul care leaga Cernateștiul de localitatea Caldarușa a fost distrus, astazi de ape. Viitura de pe Slanic a maturat totul in calea sa. Primarul comunei Cernatești și-a luat toate masurile necesare pentru a-și proteja localnicii și bunurile lor de viitura formata sus, la Lopatari. Furia apei a maturat…

- Circulația este restricționata in acest moment pe DJ 203 K, la intrarea in Lopatari. Cauza, o viitura produsa pe raul Slanic, ce a inghițit, pur și simplu, o porțiune din drumul județean. Vom reveni cu amanunte.

- Un seism cu magnitudinea ML 3.6 s a produs, la ora 03.41, in judetul Buzau, la 122 de kilometri aancime.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.59 N ; 26.52 E, la 133 km N de Bucuresti, 53 km V de Focsani si 13 km NV de Lopatari. Totodata epicentrul s a aflat la 228 km de Constanta, 182 de Cernavoda,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata la ora 9.01 in judetul Buzau.Potrivit INFP, epicentrul a fost localizat la o adancime de 122 km, la o distanta de 8 km de localitatea Lopatari, 49 km de Buzau si 128 km de Bucuresti. Acesta este al treilea cutremur…

- Peste 250 de oi, vaci si un cal au murit, luni, intr-un incendiu devastator care a cuprins o ferma din comuna buzoiana Lopatari. Este una dintre cele mai ample interventii al pompierilor buzoieni din ultimele zile. Au avut de stins peste 80 de incendii de vegetatie uscata in doar trei zile.