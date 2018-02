Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters.Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Mai multe sute de manifestanți au ieșit, duminica seara in Piața Victoriei pentru a-și exprima susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și pentru a protesta impotriva deciziei luata de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Participantii s-au adunat, joi seara, pe Bulevardul Eroilor, având pancarte cu mesaje anti PSD si de sustinere a DNA. Oamenii scandeaza ”PSD, ciuma rosie”, ”Tudorele nu uita, va veni si vremea ta”, ”Alaturi de DNA”, ”Demisia”, ”Tudorica…

- Dana Chera reacționeaza dupa ce Vlad Cosma a recunoscut ca a semnat un denunț impotriva lui Victor Ponta și impotriva lui Sebastian Ghița, in dosarul Tony Blair, dictat de procurorii de la DNA Ploiești.

- Zeci de mamici s-au adunat ieri, la ora 15.00, in centru orasului Targu Jiu, pentru a picheta timp de doua ore sediul Palatului Administrativ. Peste 50 de mamici, unele insotite de copii, au fost prezente in Piata Prefecturii, unde si-au ...

- Aproximativ 2.000 de demonstrati au protestat, duminica, in Germania, impotriva Conferintei de Securitate de la Munchen, cu sloganuri precum ‘Fara razboi’, ‘Aboliti NATO’ si ‘In razboi nu exista invingatori’, relateaza dpa, citata de Agerpres. Dupa ce s-au adunat in Piata ...

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Uniunea Europeana este "foarte increzatoare" in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza news.ro, citand AFP. Negocierile s-au intensificat, in…

- Bill Gates avertizeaza ca din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an. Miliardarul american iși exprima ingrijorarea ca acest lucru s-ar putea intampla, in cazul in care autoritațile nu vor finanța lupta impotriva unor astfel de…

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Sute de mii de oameni au protestat la Atena fata de folosirea numelui Macedonia de catre o fosta republica iugoslava. Demonstrantii au cerut guvernului grec sa nu accepte aceasta denumire in nicio posibila intelegere cu statul invecinat.

- Sute de mii de persoane au manifestat, duminica, la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM). Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma,…

- Sute de mii de persoane au manifestat duminica la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM), informeaza EFE. Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat…

- Mii de oameni au protestat duminica în enclava kurda Afrin, în nord-vestul Siriei, pentru a denunta "masacrele" comise de Turcia, care din 20 ianuarie desfasoara o operatiune militara în acest teritoriu sirian împotriva militiilor kurde, informeaza EFE. Potrivit Observatorului…

- Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, inclusiv pentru cele care apar spontan. Cercetatorii considera ca aplicarea locala a unor cantitati minuscule de agenti ar putea deveni o terapie rapida si ieftina pentru cancer fara efectele secundare produse de stimularea imunitatii…

- Peste 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Sibiu, impotriva modificarilor legilor Justitiei, in cadrul unei manifestatii autorizate. Manifestantii s-au reunit in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, de unde au pornit in coloana spre principalele bulevarde…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site ul televiziunii France 24, preluat de Romania TV.Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP."Guvernul nostru va schimba…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Uniunea Europeana a aprobat, luni, sanctiuni impotriva a sapte oficiali de rang inalt, din Venezuela, pentru incalcarea drepturilor omului, inclusiv impotriva sefului serviciilor de informatii, pe care Blocul comunitar il acuza de tortura, informeaza site-ul postului France24. Ministrul de interne Nestor…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Barladenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au organizat sambata un protest de solidaritate cu cel desfașurat in București. Astfel, ei s-au alaturat mișcarii care protesteaza impotriva modificarilor legilor justiției și codului fiscal.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- Aproximativ 50 de persoane au marsaluit vineri, 18 ianuarie, pe strazile municipiului Ramnicu Valcea in semn de protest fata de intentia de desfiintare a Liceului Tehnologic Henri Coanda, fost Mecanic 2.

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Peste 200 de localnici au participat, duminica, la un protest in care au cerut construirea de trotuare in comuna Muresenii Bargaului unde un adolescent a provocat vineri accidente grave.Comuna este traversata de un drum national intens circulat, DN 17, si nu exista trotuare, scrie news.ro.…

- Peste 5.000 de peruani au manifestat luni seara la Lima, in pofida sarbatorilor de Craciun, pentru a denunta gratierea acordata fostului presedinte Alberto Fujimori si a cere demisia actualului sef al statului pe care il acuza ca a negociat politic aceasta masura, relateaza AFP. "Afara, PKK afara!"…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Sute de magistrați bucureșteni au protestat ieri-seara pe treptele Palatului de Justiție din București, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de intenția de modificare a Legilor Justiției. Un magistrat din București a declarat, la intrebarile ziariștilor, ca legea interzice magistraților sa ...

- Aproximativ 50 de procurori si judecatori ieseni au iesit luni seara in fata Palatului de Justitie pentru a protesta impotriva modificarilor legilor justitiei. Magistratii stau in fata Palatului Justitiei fara a face zgomot, conform Agerpres.In timpul protestului magistratilor o femeie a adus…

- Mii de persoane protesteaza, duminica seara, in București și in țara fața de modificarea legilor Justiției, proiect dezbatut in aceasta perioada in Parlament. Protestul a fost programat, pe Facebook, pornind de la unul dintre mesajele Regelui Mihai, rostit in timpul discursului sau din Parlamentul Romaniei,…

- Politia rutiera a anuntat inchiderea Bulevardelor Kiseleff si Aviatorilor, de la str. Arhitect Ion Mincu si statuia Aviatorilor, sensul spre Piata Victoriei, ca urmare a protestului din Piata Victoriei impotriva schimbarii legilor Justitiei.

- Liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniya, cere organizarea unor noi proteste ale comunitatii islamice impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza site-ul postului France24.

- Scandal in plenul Camerei Deputaților: Opoziția a protestat cu scotch pe gura, fluieraturi și afișe cu mesajul ”Jos Cenzura”, miercuri, in cadrul ședinței. Deputatul PNL Florin Romana apelat la un protest inedit, in plen. A venit la tribuna plenului și si-a lipit pe gura o banda de scotch, acuzandu-i…

- Haider al-Abadi, premierul Irakului, a declarat sambata ca razboiul impotriva retelei teroriste Stat Islamic s-a incheiat, afirmand ca fortele armate irakiene au recapatat controlul intregii zone de frontiera cu Siria, informeaza site-ul postului France 24.

- Protestul din fata Palatului Parlamentului s-a incheiat. Peste 400 de oameni au scandat impotriva acutalei coalitii de guvernare, in timp ce in Camera Deputatilor a fost dezbatuta legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Deputatii care au iesit din Parlament la finalul dezbaterilor au fost…

- Trei deputati macedoneni din cadrul opozitiei de dreapta nationaliste au fost plasati marti in arest de catre un tribunal din Skopje, fiind suspectati de implicare in violentele care au avut loc in aprilie in parlamentul Macedoniei, informeaza AFP.Sositi liberi la tribunal, Krsto Mukoski,…

- "Nu voi trimite nici un om la Bucuresti. Lupta impotriva abuzurilor trebuie sa aiba loc in Parlament, unde se fac legile, se dezbat cu societatea civila, cu asociatiile profesionale etc. Ce va transmite PSD cu acest miting, ca lupta impotriva justitiei?", a declarat pentru HotNews.ro unul din liderii…

- ”Reteaua Soros functioneaza ca un partid, care doreste sa destabilizeze si sa slabeasca guvernele care iau atitudine impotriva aducerii musulmanilor. Din acest motiv, ma astept ca reteaua Soros sa faca propaganda in Ungaria, sa consolideze ONG-urile, sa plateasca sute, chiar mii de oameni, iar pentru…