- Polițiștii sloveni au anunțat ca au reținut, joi, mai mulți oameni de afaceri italieni care ar avea legaturi cu mafia italiana și ar fi implicați in asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, scrie AFP. „Pot sa confirm ca am desfașurat percheziții in mai multe locații și am reținut persoane”, le-a…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie The Associated Press. Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, în legatura cu „faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite în cazul în care adoptarea celor mai dure sanctiuni împotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu Șeful Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) in Republica Moldova, Ambasadorul Michael Scanlan.

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Simone Inzaghi crede ca jucatorii sai au avut ghinion. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "Am avut ghinion, singurul lucru care nu s-a intamplat astazi a fost faptul ca nu am inscris. Din fericire insa mai este partida retur si daca…

- FCSB a invins-o pe Lazio, 1-0, in turul 16-imilor Europa League, grație golului marcat de Harlem Gnohere, in minutul 30. Dupa acest meci, presa din Italia a criticat prestația lui Lazio, care trece printr-o forma slaba, și scriu ca elevii lui Simone Inzaghi trebuie sa fie mai exacți in fața porții.…

- Italienii l-au cautat pe Gica Hagi pentru a afla secretele echipei lui Dica, dar "Regele" a fost rezervat, n-a vrut sa "dea din casa" și a avertizat-o pe Lazio ca poate avea surprize in dubla manșa. In interviul pe 2 pagini publicat de Corriere dello Sport, patronul-antrenor al Viitorului spune ca "Steaua…

- Simona Halep a facut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Românca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presa ca va juca în turneul din Qatar. ”Voi juca la acest turneu. Înca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, în cadrul…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat lansarea TEKKEN, primul joc de lupte destinat platformelor mobile, bazat pe legendara franciza. Disponibil deja în Europa de est, inclusiv România, noul joc aduce gameplay-ul cu ritm alert bine…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 12 februarie. 12,50 sanie: simplu feminin, primele doua manse (Raluca Stramaturaru)…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza DPA, preluat de AGERPRES.Politia le a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul…

- Duminica, VAR a facut praf Serie A. In afara gafei de arbitraj VAR de la Milan - Lazio, au mai fost doua meciuri in Serie A grav afectate de erorile "centralilor". La Crotone - Cagliari 1-1, Ceccherini a inscris un gol perfect valabil in minutul 90, arbitrul Tagliavento l-a validat, apoi a observat…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Biatlonista Eva Tofalvi, ultima calificata. Va fi prezenta la a șasea ei Olimpiada. ACTUALIZARE 24 ianuarie. Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat,…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Biatlonista romana Eva Tofalvi a anuntat, joi, pe contul sau de Facebook, ca a reusit sa se califice pentru a sasea oara la Jocurile Olimpice de iarna, dupa clasarea pe locul 43 in proba de sprint 7,5 km de la Anterselva (Italia). Tofalvi (39 ani), care a fost portdrapelul Romaniei la…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…

- Spectacolul de Anul Nou care a avut loc la cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa, a intrat in Cartea Recordurilor pentru “Cel mai mare show de lumini si sunet pe o singura cladire”. Cartea Recordurilor a confirmat reusita, anuntand ca experienta spectaculoasa, desfasurata pe o suprafata echivalenta…

- Ana Caterina Morariu, o romanca de 37 de ani, i-a cucerit pe italieni nu doar grație frumuseții sale, ci și datorita calitaților actoricești pe care le are. Pentru romani, numele Ana Caterina Morariu nu spune mare lucru, dar printre italieni acesta are rezonanța. Acest lucru, deoarece romanca nascuta…

- Daniel Isaila (45 de ani), selectionerul nationalei de tineret, echipa cu sanse mari de accederea la Euro 2019, a vorbit intr-un interviu pentru ProSport despre presiunea care apasa pe umerii fotbalistilor tineri. Fostul mijlocas a dat un exemplu concret: Ianis Hagi, jucator la Fiorentina, elevul…

- Coreea de Nord, al carei program spatial este în opinia unor experti doar o acoperire pentru programul sau balistic, pregateste lansarea unui nou satelit, a informat marti un jurnal sud-coreean, citat de AFP. Saptamâna trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie…

- Ceața creeaza probleme in Emiratele Arabe Unite astfel traficul aerian de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite este perturbat, informeaza thenational.ae. Zeci de zboruri au fost anulate, amanate sau redirecționate, astazi, pe aeroportl din Dubai, din cauza ceții dense. Astfel, mii de…

- Zeci de zboruri anulate si altele redirectionate, pe aeroportul din Dubai, din cauza cetii, in conditiile in care zeci de mii de turisti sunt asteptati in tara pentru sarbatorile de sfarsit de an, scrie AFP. Aeroportul din Dubai a anuntat anularea duminica a 17 zboruri si intarzierea a altor 60. Compania…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- Mosul a ajuns vinerea trecuta la 55 de copii din Centrul de Plasament nr. 2 din Oradea, administrat de Asociatia „Curcubeul Copiilor”. Initiativa a apartinut palestinienei Amal Simaan, o studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea. Aceasta a reusit sa isi mobilizeze colegii, profesorii…

- Dupa 3,5 ani de conflict in Donbas, parțile s-au indepartat de sfarșitul razboiului mai departe ca niciodata, a declarat Alexander Hug, primvicepreședintele misiunii speciale de monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE). „Vedem ca violența crește, iar acordurile de…

- FCSB a devenit un subiect foarte interesant pentru presa din Italia dupa ce sorții au decis ca formația romaneasca sa dea peste Lazio in șaisprezecimile Europa League. Site-ul sportnotizie24.it a facut analiza echipei de pe locul 2 din Romania și considera ca Harlem Gnohere va fi pericolul numarul…

- Angajati ai serviciilor slovene de informatii au intrat în greva si revendica mariri de salarii si conditii mai bune de munca, relateaza The Associated Press. Ministrul sloven al Administratiei Publice, Boris Koprivnikar, a catalogat joi aceasta greva drept „surprinzatoare si…

- Varsta medie de pensionare va creste cu aproximativ doi ani in urmatoarele patru decenii in randul tarilor membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, anunta Bloomberg.Citeste si: Fost ministru al Justitiei, atac FARA PRECEDENT la adresa Coalitiei: 'Nimic nu-i poate opri…

- In urmatoarele patru decenii varsta medie de pensionare ar putea crește cu aproximativ doi ani, in randul tarilor membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, scrie zf.ro. Cea mai mare crestere este anticipata in tari ca Danemarca, Italia si Olanda, unde varsta de pensionare este…

- Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de susținatori ai fostului președinte al Georgiei, liderul „Mișcarii forțelor populare“ din Ucraina, Mihail Saakașvili, care marți a fost arestat de ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrianei (SBU). Presa sustine ca in urma ciocnirilor…

- Cosmin Olaroiu a fost demis de Shabab Al Ahli, cu doua zile in urma, iar presa din Emirate a dezvaluit salariul uriaș pe care fostul tehnician al Stelei il avea la echipa din Dubai.Emaratalyoum susține ca Oli ajunsese sa incaseze in acest sezon 6,5 milioane de euro, fiind cel mai bine platit…

- Canalul american de televiziune ABC News l-a suspendat din functie sambata pe jurnalistul de investigatii Brian Ross pentru o perioada de patru saptamani, fara sa fie platit, in legatura cu ''o grava eroare'' pe care el a facut-o intr-o relatare despre Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a anuntat in weekend ca va face o fantana cu muzica si jocuri de lumini in orasul sau, daca filmuletul de prezentare postat pe Facebook va aduna rapid like-uri. Si cum internautii i-au facut pe plac, Robu promite ca va face fantana, evident pe cheltuiala…