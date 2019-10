Stiri pe aceeasi tema

- Beat si fara permis, un individ a pus zeci de oameni in pericol, intr-o cursa nebuna pe strazile Capitalei! Cu politia pe urme si cu trei pasageri in masina, barbatul a gonit kilometri intregi, pana a intrat cu viteza intr-un autoturism si a ranit o femeie.

- Daca nu vor sa se sufoce intre betoane, bucurestenii ar trebui sa lupte cu dezvoltatorii imobiliari si cu autoritatile locale pentru salvarea fiecarui petic de spatiu verde ramas in oras. Iata cum ar trebui sa procedeze cetatenii, daca vor sa se implice si sa si aiba posibilitatea sa castige.…

- Vremea se racește, sambata, in jumatatea de Nord a țarii, in timp ce in Sud va fi o vreme de vara, cu 32 de grade Celsius in zona Olteniei, spun meteorologii, care anunța ca, de duminica, vremea se racește și in Sud, iar in Capitala, temperaturile scad de la 30 de grade sambata, la 25, duminica.Citește…

- Cel mai mare festival de trupe tribut din Romania - HeyDay Music Festival - are loc la sfarsitul acestei saptamani, in Parcul Izvor din Capitala. Primaria Capitalei, prin creart, organizeaza a IV-a editie HeyDay Music Festival, intre 6 si 8 septembrie, intre orele 10,00 - 22,30, in Parcul…

- Prognoza meteo pentru București, duminica, 25 august. Canicula iși va face din nou simțita prezența in Capitala, iar maxima zilei va fi de 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in unele momente ale zilei iși vor face simțita prezența și norii.

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centru Bucureștiului. Proiectul initiat de primarul general prevede ca soferii care nu au masinile inmatriculate in Bucuresti sau…

- Ce inseamna distracția și divertismentul pentru fiecare dintre noi? Unii oameni se bucura de programe culturale, in timp ce alții sunt foarte entuziasmați de concerte. Exista, de asemenea, oameni care in calitatea de ambasadori ai sanatații iși petrec timpul liber practicand sport. Zilele Partium din…

- Vremea se va racori joi in București. Pe parcursul zilei, norii iși vor face apariția pe cer pentru ca sunt anunțate ploi și intensificari de scurta durata ale vantului. Maine, temperatura maxima in București va fi de 29-30 de grade Celsius, iar minima se va situa in jurul valorii de 17-18 grade, se…