Mii de minori au căzut pradă abuzurilor în Columbia Alarmanta cifra releva o crestere de 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat 7.165 plangeri.



In raport se arata ca fetele cu varsta pana in 18 ani reprezinta 86% din cazurile denuntate in acest an.



Din cele 8.230 de cazuri din primul trimestru, 7.086 au ca victime fetite si adolescente, in timp ce in 2017 numarul cazurilor de acelasi fel a fost de 6.108.



In ce priveste agresorii, raportul noteaza ca in 3.738 de cazuri cei vinovati au fost dintre rudele victimei, in 1.661 de cazuri fapta a fost comisa de un cunoscut iar in 640 de un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locul 6, dupa trei eșecuri in ultimele cinci etape și un 0-4 cu Everton, United are cea mai dura saptamana pentru salvarea sezonului: maine cu City și duminica, in fața lui Chelsea. Perioada de criza din noiembrie-decembrie, cu Mourinho manager, un scandal permanent in vestiar, s-a intors la Man. United.…

- Suntem profund intristați. Este mesajul reprezentantilor Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, dupa ce catedrala Notre Dame a fost mistuita de flacari.

- Fostul director general de la Volkswagen, Martin Winterkorn, precum si patru alti responsabili ai constructorului auto german au fost inculpati in dosarul manipularii emisiilor poluante ale motoarelor diesel, a anuntat luni procuratura germana, transmite AFP. Acest scandal, denumit Dieselgate, a…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat joi, la Timisoara, ca in urma primei editii a campaniei "Informare acasa! Siguranta in lume!", numarul cetatenilor romani care au avut probleme in afara granitelor din cauza traficului de persoane sau a sclaviei moderne a fost in…

- Un semafor s-a prabușit, marți, pe șosea, langa trecerea de pietoni din fața intrarii principale in sediul Guvernului, chiar in fața unui biciclist. El este și cel care a facut o fotografie cu semaforul cazut, care apoi a fost postata de consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.…

- Echipa Acces Direct a reusit sa stea de vorba cu fiul femeii care susține ca copilul ei se drogheaza și ca este violent. Un material filmat cu o camera ascunsa a socat intreaga tara! Marturia lui Ionut este de-a dreptul cutremuratoare.

- Incidentul a avut loc in jurul orei 16.00, pe strada Vrancei din municipiul Sibiu. Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un baietel in varsta de un an si 7 luni ar fi cazut de la geamul unei locuinte situate la etajul al patrulea al unui bloc. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit…

- Tragedie aviatica in Columbia. Un avion a cazut in timpul unui zbor intern. 12 oameni si-au pierdut viata. "Vreau sa-mi exprim solidaritatea fata de familiile indurerate in aceste momente dificile.