Mii de maratonişti vor alerga duminică pe străzile din Cluj-Napoca; primăria anunţă restricţii de circulaţie în centru Peste 7.500 de persoane s-au inscris la cea de-a IX-a editie a Maratonului International Cluj-Napoca, ce va avea loc duminica. Cu aceasta ocazie, municipalitatea a luat anumite masuri de restrictie a circulatiei, astfel ca anumite artere, mai ales in zona centrala, vor fi inchise pentru cateva ore. Potrivit organizatorilor, la linia de start se vor afla concurenti din 37 de tari din intreaga lume, precum SUA, India, Japonia sau Kenya. Competitia se adreseaza si copiilor, care se pot inscrie la cursele de 400 si 800 de metri. "Pe langa cele 6 probe sportive, participantii vor avea parte si de muzica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

