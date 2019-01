La 25 de ani, printre cei mai buni ingineri din UK în 2018

Lui nu are de ce să-i fie teamă de consecințele Brexitului. „Am fost in Top500 ingineri din Anglia pe 2018, dar de această dată pentru performanțe comerciale și operationale”, spune Richard Szilagyi. An de an, orădeanul Richard Gabor Szilagyi se află printre cei mai buni ingineri din… [citeste mai departe]