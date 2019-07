Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc de Ziua Naționala a Statelor Unite. Doua persoane au fost arestate dupa ce au incendiat un steag american in fața Casei Albe, cu cateva ore inainte ca președintele Donald Trump sa rosteasca un discurs la evenimentul „Salutari Americii”. Secret Service a anunțat ca o persoana…

- Serviciul de protecție si paza a demnitarilor a anunțat ca doua persoane au fost arestate joi, de Ziua Naționala a Statelor Unite, în urma incendierii unui steag pe Bulevardul Pennsylvania, în fața Casei Albe, scrie Mediafax, citând publicația Time. Incidentul s-a produs joi…

- Mii de persoane din comunitatea etiopiano-israeliana alaturi de sustinatori au blocat strazile si intersectiile in centrul orasului Tel Aviv si in alte locuri in intreaga tara pentru a protesta impotriva folosirii excesive a fortei si hartuirii de catre politie. Protestele au devenit violente in…

- Cel puțin 13 persoane au decedat în metropola indiana Mumbai dupa ce un zid s-a prabușit marți într-un cartier aflat la periferia orașului, ca urmare a ploilor abundente din ultimele zile, care au cauzat și probleme în ceea ce privește traficul rutier și feroviar, scrie Mediafax, citând…

- Incendiu de vegetație la Tulcea, duminica, 30 iunie. Pompierii au intervenit in apropiere de satul Baia, pentru stingerea focului care a cuprins o suprafata totala de 17 hectare, din care 12 hectare de miriste. „Cauza probabila a producerii incendiului este un rest de tigara aruncat la intamplare",…

- ”Avem temeri intemeiate potrivit carora zeci de persoane au murit in urma exploziei unei conducte de petrol” au declarat luni oficialitațile din orașul Kom Kom, situat in sud-estul Nigeriei. Se pare ca este vorba de peste 70 de persoane. Localnicii spun ca ar fi vorba despre "peste 70 de persoane…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, astazi, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipul Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii. Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost…

- Operatiunile pentru stingerea focarelor din interiorul centrului comercial din Afumati cuprins, luni, de un incendiu au continuat pe parcursul noptii, iar marti dimineata mai intervin patru autospeciale de stingere, a anuntat ISU Bucuresti-Ilfov.