- Procurorii DIICOT Galati, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Galati au efectuat 12 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unui grup infractional constituit in vederea obtinerii de importante beneficii materiale prin savarsirea infractiunilor de santaj si inselaciune si au…

- La sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Galati a avut loc o actiune de informare si constientizare a beneficiarilor de lucrari care utilizeaza zilieri. Necesitatea acestei actiuni a reiesit din constatarile inspectorilor de munca, urmare a verificarilor efectuate in cadrul Campaniei Nationale…

- In calitate de lider al unei asocieri care a participat la o licitatie organizata de Primaria Constanta, SC Project Resolv Consulting a depus la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa nr. 23 10.09.2018, impotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect…

- Primaria Chisinau informeaza despre situatia la zi in sistemul educational din municipiu, la inceputul anului de studii 2018 – 2019. In cele 145 de institutii de invatamant primar și secundar municipale, studiaza 87784 de elevi.

- Nivelul Dunarii a scazut semnificativ din cauza secetei si navigatia este afectata pe mai multe sectoare ale fluviului. Proprietarii navelor inregistreaza pierderi pentru ca nu isi pot folosi vasele la capacitate maxima. In Ungaria au fost introduse restrictii dupa ce nivelul apei a coborat la minime…

- Larisa V., o fata de 13 ani din comuna Munteni, judetul Galati, ar fi trebuit sa plece intr-o tabara sponsorizata de Primarie, pentru copiii cu rezultate foarte bune la invatatura, dar eleva s-a trezit scoasa de pe lista participantilor.

- Un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile. In sezonul 2018, din mai pana in august, s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile, din care 11 cazuri in ultima saptamana. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in sezonul…

